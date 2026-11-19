Koni De Winter parla del suo ruolo nel Milan, del rapporto con Ruben Amorim e della necessità di trovare continuità. Il difensore belga svela anche i retroscena dello spogliatoio, l’amicizia con Pavlovic e le emozioni della paternità

Koni De Winter si racconta tra campo, spogliatoio e vita privata. Il difensore del Milan, intervistato da Claudio Raimondi per SportMediaset durante il Meet&Greet organizzato al Milan Store di San Babila, ha affrontato diversi argomenti legati alla stagione rossonera. Dalla fiducia di Ruben Amorim alla delusione per le ultime sconfitte, passando per il rapporto con Strahinja Pavlovic e l’importanza della continuità. Spazio anche alle emozioni vissute dopo la nascita della figlia, alla quale il centrale belga vorrebbe dedicare il suo prossimo gol.

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De Winter e il ruolo nel Milan: la fiducia di Amorim e la voglia di crescere

Dopo l’infortunio di Gabbia sei stato chiamato in causa anche a Reggio Emilia. Stai trovando sempre più spazio: quanto conta per te questa continuità?

SUL MINUTAGGIO – «Sto giocando tanto, è bello giocare. Stiamo giocando tanto e in questi momenti ti alleni più sul curare il corpo, tenerti sano e in questo momento sto anche più facendo questo, però è bello giocare tante partite. Giocare tante partite per il Milan ed è ancora più bello vincere le partite».

Hai conquistato un ruolo importante nella squadra. Pensi di essere diventato uno dei punti di riferimento dello spogliatoio rossonero?

SULLA LEADERSHIP – «Mi sento bene in questo Milan e, come dico sempre, provo a dare quello che posso. Poi è anche vero che magari ho una posizione più importante magari quest’anno. Questo può essere vero, però io cerco sempre di fare la mia parte, di dare tutto e aiutare i compagni».

Il rapporto con Amorim sembra particolarmente positivo. Come descriveresti il tecnico portoghese con un solo aggettivo?

SU AMORIM – «Io direi molto umano, è uno di noi, lui ride, si diverte, però quando deve essere serio è serio. Vive con il gruppo, il gruppo lo sente vicino e questo penso che dia una buona sensazione ai giocatori. È bello lavorare per lui e con lui».

De Winter sulle sconfitte del Milan: la reazione dello spogliatoio

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Dopo il passo falso contro il Ferencvaros si è parlato di una reazione molto dura di Amorim. Come ha vissuto quel momento la squadra?

SULLA REAZIONE DI AMORIM – «Sì, ma penso tutto il gruppo sentisse che abbiamo fatto una prestazione molto brutta, quindi, come si è visto da me, si è visto anche dai compagni».

Le partite contro Ferencvaros e Bologna possono rappresentare una svolta? Contro il Frosinone vedremo un Milan più attento?

SUGLI ERRORI DA EVITARE – «Sì, esatto, come ho detto noi siamo molto fiduciosi, però a volte anche troppo e poi tutte le partite sono difficili contro chiunque giochi e questo dobbiamo capirlo veloce e non possiamo fare gli stessi errori».

Il Milan viene spesso criticato per la sua incostanza, nonostante le grandi qualità della rosa. È proprio la continuità ciò che manca per fare il salto di qualità?

SULLA CONTINUITÀ – «Sì, penso che faccia anche più male quando perdiamo perché sappiamo che possiamo fare bene, possiamo vincere tutte le partite. Quindi sì, quando perdiamo davvero, dentro lo spogliatoio si sente che abbiamo deluso prima noi stessi e poi tutti gli altri».

De Winter tra famiglia e campo: la nuova vita da papà

Da poco sei diventato padre di una bambina. Come stanno andando le prime notti con la nuova arrivata?

SULLE NOTTI DA PAPÀ – «Le notti dico bene, la mia fidanzata sta facendo un gran lavoro, quindi per me è molto, cioè mi alzo a volte, però è molto più tranquillo. Penso che per lei sia più dura».

Qual è stato il cambiamento più grande nella tua quotidianità da quando è nata tua figlia?

SULLA PATERNITÀ – «È cambiata, molto, cioè non so come spiegare. Quando sei al lavoro, pensi alla figlia, vuoi tornare a casa più presto, la vuoi tenere in braccio, la vuoi, cioè hai più momenti belli, però è difficile da spiegare. Non so come spiegare».

De Winter e le scelte tattiche di Amorim: centrale o terzino?

In passato hai giocato anche sulla fascia, mentre adesso vieni impiegato stabilmente al centro della difesa. È questa la posizione in cui riesci a esprimerti meglio?

SUL RUOLO PREFERITO – «Bene, bene, perché anche io mi sento centrale, però è vero che posso anche fare il terzino. È una cosa che posso fare, però non è la mia posizione preferita. Però sì, è vero che nel passato ho giocato qualche partita là, però mi trovo bene da centrale e sono contento che il mister lo veda anche».

Moreira sembra essere uno dei personaggi più vivaci dello spogliatoio. È davvero così esuberante anche nella vita quotidiana?

SU MOREIRA – «Cioè pazzo nel senso positivo, sì. A lui piace divertirsi, piace ballare, parlare, quindi è un punto, come si dice, di luce per lo spogliatoio, sì».

C’è ancora qualcosa che vorresti aggiungere alle tue prestazioni, magari una rete da dedicare a qualcuno di speciale?

SULLA VOGLIA DI SEGNARE – «Eh, bella domanda. Sì, mi manca. Lo penso anche quando è venuta la bambina: voglio fare anche un, cioè dedicare un gol per lei, quindi mi manca, sì».

De Winter svela i retroscena del Milan: Maignan, Pavlovic e il ping pong

Nelle ore che precedono una partita, quando siete in albergo, quali abitudini ti aiutano a prepararti mentalmente?

SULLA ROUTINE PREPARTITA – «Adesso ormai è diventata una routine, quindi faccio sempre le stesse cose. Sei in albergo, ti fai la doccia, giochi un po’ ai videogiochi o sei sul telefono, quindi adesso non ci penso neanche, è diventato proprio una routine».

Quali indicazioni trasmette Maignan alla linea difensiva per mantenere alta l’attenzione durante le gare?

SULLE RICHIESTE DI MAIGNAN – «Dice di rimanere concentrato dentro la partita che, come sappiamo, un momento può cambiare la partita e al Milan può cambiare anche una stagione, quindi è molto importante che ogni momento non lo sottovaluti e stai sempre concentrato».

Con Pavlovic sembra essersi creato un legame speciale, che va oltre il terreno di gioco. Come è nata questa amicizia?

SUL RAPPORTO CON PAVLOVIC – «Sì, è vero, abbiamo trovato un buon rapporto io e lui, ci siamo trovati l’anno scorso. Poi quando lo vedi magari non pensi, cioè io non pensavo che sarebbe stato un grande amico così, però ci siamo trovati molto bene sia fuori che dentro il campo, è molto bello passare i giorni con lui».

A Milanello si racconta che tra te e Pavlovic ci siano sfide quotidiane a ping pong. Chi riesce a vincere più spesso?

SULLE SFIDE A PING PONG – «Questo è difficile, però lui ha iniziato ad un livello molto più alto di me. Però adesso sono cresciuto molto, anche se devo dire che lui è ancora più forte. Però sì, ogni giorno iniziamo la giornata con una partita di ping pong e poi iniziamo a lavorare».

Ti piacerebbe che tua figlia seguisse le tue orme nel calcio oppure preferiresti lasciarle scegliere liberamente il proprio futuro? E pensi già alla possibilità di allargare ancora la famiglia?

SUL FUTURO DELLA FIGLIA – «Io voglio che lei faccia quello che vuole, dove si sente bene, che non senta pressione e dove si può esprimere al meglio. E poi, tornando sul ping pong, mi sa che c’è qualche video, magari possiamo vedere che lo batto».