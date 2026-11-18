Tiago Gabriel torna nel mirino del Milan: il difensore del Lecce può essere un obiettivo per gennaio. Ad aprire all’ipotesi anche il presidente Sticchi Damiani

Il Milan prepara una nuova sessione di calciomercato particolarmente importante e la difesa rappresenta una delle priorità della dirigenza rossonera. Il reparto potrebbe infatti essere rinforzato a gennaio e, oltre ai nomi già accostati al club, torna d’attualità anche quello di Tiago Gabriel, centrale del Lecce che il Milan aveva seguito già durante la scorsa estate.

La necessità di intervenire nasce soprattutto dall’esigenza di aumentare le alternative a disposizione di Ruben Amorim, considerando anche il grave infortunio di Matteo Gabbia. Tra i profili valutati dal Milan c’è Gonçalo Inácio dello Sporting, ma il portoghese non sarebbe l’unico nome presente nella lista dei dirigenti rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN, TIAGO GABRIEL RESTA NELLA LISTA

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan continua a monitorare Tiago Gabriel, classe 2004 di proprietà del Lecce. Il difensore era stato accostato ai rossoneri anche nelle ultime ore della sessione estiva, senza però che ci fossero i tempi necessari per trasformare l’interesse in una vera trattativa.

Lo aveva confermato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, spiegando a TMW quanto accaduto nell’ultimo giorno di mercato.

IL RETROSCENA DEL MERCATO ESTIVO – «C’è stata una chiacchierata nell’ultimo giorno di mercato, ma quando si tratta di operazioni così grosse, così importanti come quella di Tiago Gabriel, non c’è nemmeno il tempo materiale di impostare una trattativa l’ultimo giorno di mercato. Anche perché poi il mercato è molto lungo, quindi il fatto di iniziare a parlare l’ultimo giorno di mercato tutto sommato significa forse non essere realmente interessati all’operazione. O magari esserlo per un mercato successivo, futuro».

TIAGO GABRIEL, IL MILAN PUÒ TORNARE ALLA CARICA

Proprio le parole del presidente del Lecce lasciano aperta la possibilità che il discorso possa essere ripreso in una finestra di mercato successiva. Il Milan potrebbe quindi tornare a valutare concretamente il centrale portoghese qualora decidesse di intervenire in maniera importante nel reparto arretrato.

Come riportato da TMW, Tiago Gabriel è legato al Lecce da un contratto fino al 30 giugno 2030 e il suo entourage è gestito da Jorge Mendes, agente già coinvolto in diverse operazioni riguardanti il Milan.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

CALCIOMERCATO MILAN, SERVONO CIRCA 30 MILIONI

La valutazione economica rappresenta naturalmente uno degli aspetti centrali dell’eventuale operazione. Secondo Tuttomercatoweb.com, il prezzo di Tiago Gabriel si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra paragonata a quella richiesta per Mario Gila.

Il Milan dovrà quindi valutare attentamente costi e caratteristiche del giocatore prima di decidere se trasformare il semplice interesse in una vera trattativa. Al momento, il nome di Tiago Gabriel resta comunque tra quelli monitorati per il futuro della difesa rossonera.

La priorità del Milan sarà individuare un profilo in grado di garantire maggiore profondità al reparto e, soprattutto, di adattarsi rapidamente alle esigenze tattiche di Amorim. Il mercato di gennaio potrebbe così riaprire una pista già emersa negli ultimi giorni della precedente sessione.