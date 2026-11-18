Calciomercato Milan, nuove indiscrezioni dal Brasile sull’affare Endrick: il Real Madrid apre alla cessione definitiva per 60-70 milioni, ma Mourinho continua a opporsi
Il Milan continua a lavorare al possibile acquisto di Endrick e dal Brasile arrivano nuovi aggiornamenti. Dopo le indiscrezioni diffuse da TNT Sports Brazil, anche ESPN Brasile rilancia l’ipotesi di un trasferimento del talento classe 2006 in rossonero. L’operazione resta complessa, ma emergono dettagli sulle condizioni economiche richieste dal Real Madrid.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
Calciomercato Milan, il Real Madrid valuta Endrick 70 milioni
Secondo quanto attribuito a ESPN Brasile, il Real Madrid potrebbe chiedere una cifra compresa tra 60 e 70 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante.
Il presidente Florentino Pérez, convinto delle qualità del brasiliano, vorrebbe però tutelarsi inserendo una clausola di riacquisto, evitando di perdere definitivamente il controllo sul futuro del giocatore.
Niente prestito per Endrick: la posizione dell’entourage
Un altro aspetto riguarda la formula dell’operazione. Secondo le indiscrezioni, né il Real Madrid né Endrick sarebbero orientati verso un nuovo prestito dopo l’esperienza al Lione.
Il Milan potrebbe inoltre sfruttare i rapporti con Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi dell’attaccante. Lo staff del brasiliano sarebbe insoddisfatto dello scarso minutaggio ricevuto dopo il ritorno a Madrid.
Calciomercato Milan, Mourinho fa muro: cosa può succedere a gennaio
Resta decisiva la posizione di José Mourinho. Il tecnico portoghese non vorrebbe privarsi del giovane talento e continuerebbe a gestirne l’impiego secondo le necessità della squadra.
Il Milan potrebbe però offrirgli quella continuità da titolare che finora è mancata in Spagna. Un elemento potenzialmente importante per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento.
La sessione di gennaio potrebbe dunque diventare decisiva per capire se l’interesse rossonero si trasformerà in un’offerta concreta.