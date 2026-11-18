Rinnovo Rabiot Milan, trattativa avanzata con mamma Véronique: pronto un contratto fino al 2030 con adeguamento dell’ingaggio. Amorim può sorridere

Il Milan accelera per blindare Adrien Rabiot. La volontà del club rossonero e del centrocampista francese è quella di proseguire insieme, con Gerry Cardinale intenzionato a definire rapidamente il rinnovo contrattuale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti con la madre-agente Véronique Rabiot avrebbero prodotto passi avanti significativi.

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Rinnovo Rabiot Milan, intesa vicina fino al 2030

L’attuale contratto del francese scade nel 2028, ma la società vuole prolungarlo fino al 2030, valutando anche l’inserimento di un’opzione per un’ulteriore stagione. La trattativa sarebbe ormai in fase avanzata, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare prima della firma.

Rinnovo Rabiot Milan, ingaggio da top player

Un elemento centrale riguarda l’adeguamento economico. Rabiot, che attualmente percepisce circa 3,5 milioni di euro, potrebbe arrivare a guadagnarne 5 milioni più bonus, una cifra in linea con quella riconosciuta a Christian Pulisic.

La società intende così premiare il rendimento di uno dei protagonisti della stagione rossonera, autore di 5 gol e 4 assist nelle prime 9 partite secondo i dati riportati.

Rinnovo Rabiot Milan, Amorim decisivo per il futuro

Il lavoro di Ruben Amorim ha contribuito a valorizzare ulteriormente il centrocampista, diventato un riferimento tecnico e caratteriale della squadra.

Nonostante le indiscrezioni estive su un possibile trasferimento al Napoli e sul legame con Massimiliano Allegri, il futuro del francese appare sempre più rossonero. L’obiettivo condiviso è continuare a crescere e tornare a conquistare trofei insieme.