Gonçalo Inácio è il nome principale nella testa di Amorim, Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ribadisce a gran voce!

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan iniziano già a delinearsi le priorità per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Il reparto arretrato è sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza rossonera, ma per compiere il salto di qualità definitivo l’allenatore portoghese ha indicato un profilo ben preciso: quello di Gonçalo Inácio.

Il centrale lusitano dello Sporting CP, cresciuto calcisticamente e lanciato ai massimi livelli proprio da Amorim ai tempi di Lisbona, rappresenta il desiderio numero uno del tecnico per la difesa. Mancino naturale, dotato di grande personalità, pulizia nell’impostazione dal basso e perfettamente avvezzo ai principi tattici dell’allenatore, Inácio garantirebbe un innesto immediato e privo di lunghi tempi di adattamento agli schemi rossoneri.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la pista è tutt’altro che una semplice suggestione estiva e potrebbe accendersi concretamente già nella finestra invernale. «Gonçalo Inácio è il nome principale nella testa di Amorim, è una pista da seguire assolutamente e non è escluso che a gennaio i rossoneri faranno un tentativo per il difensore portoghese», ha sottolineato il giornalista, evidenziando poi un dettaglio tutt’altro che secondario nella gestione delle trattative: il giocatore condivide infatti lo stesso agente del tecnico del Milan.

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Questo legame professionale, unito alla profonda stima reciproca maturata negli anni allo Sporting, rappresenta un alleato prezioso per il club di via Aldo Rossi nel tentativo di abbattere le resistenze del club biancoverde. La valutazione del difensore resta elevata, ma la volontà di accontentare Amorim e la regia del comune procuratore potrebbero aprire spiragli decisivi. Gennaio si preannuncia caldo: il Milan prepara la mossa per regalare al suo allenatore il fedelissimo della difesa.