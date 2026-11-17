Il centrocampista inglese Loftus-Cheek ha pochi mesi per convincere Amorim: la società apre alla partenza con un’offerta da 4-5 milioni, diversi club osservano la situazione

L’avventura di Ruben Loftus-Cheek al Milan potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club rossonero starebbe valutando concretamente la possibilità di cedere il centrocampista inglese già nella sessione invernale, senza aspettare la scadenza naturale del contratto fissata al 1° luglio 2027.

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Una scelta dettata da ragioni economiche e tecniche: monetizzare il cartellino, alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per nuovi innesti a centrocampo. Con un’offerta tra i 4 e i 5 milioni di euro, il Milan sarebbe disposto a dare il via libera. Non sarà però semplice trovare un accordo, considerando che il giocatore e i suoi agenti potrebbero preferire un addio in estate.

Intanto Loftus-Cheek sta recuperando dall’infortunio e ieri si è sottoposto a controlli strumentali a Londra. Le sensazioni sono positive: il ritorno in gruppo è previsto tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Avrà quindi poco più di un mese per convincere Ruben Amorim, che in estate aveva chiesto la sua conferma.

Sul centrocampista non mancano gli interessamenti: dalla Premier League, con l’Aston Villa di Emery possibile destinazione gradita, al Besiktas, già attivo nei mesi scorsi. Anche la Lazio era stata interessata in passato, su richiesta di Sarri, mentre potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi Atalanta.

Il futuro è tutto da scrivere, ma gennaio potrebbe segnare la fine dell’avventura rossonera.