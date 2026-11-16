Il Milan e i piani per il mercato invernale: Di Marzio frena su Endrick e Tresoldi e non solo. Ecco tutte le sue parole

L‘esperto di mercato analizza le mosse del club rossonero per la finestra invernale: la forza economica c’è, ma strappare Endrick al Real Madrid di Mourinho o Tresoldi al Bruges a gennaio si preannuncia un’impresa

Le parole pronunciate nei giorni scorsi da Gerry Cardinale lasciano pochi dubbi: il Milan si appresta a vivere la sessione invernale di calciomercato con un ruolo da protagonista assoluto. Tra i nomi accostati con insistenza al club rossonero figurano profili di altissimo spessore internazionale come Endrick del Real Madrid e Nicolò Tresoldi del Bruges. Ma il Milan può davvero affondare il colpo per obiettivi di questo calibro già a gennaio? A fare chiarezza in diretta su Sky Sport è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

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Endrick pallino di Cardinale, ma Mourinho fa muro

Il primo grande nome sul taccuino della dirigenza è quello di Endrick, un profilo che stuzzica enormemente la proprietà ma che si scontra con la resistenza della sua attuale guida tecnica. Secondo Di Marzio, la forza economica del club non è in discussione, ma l’operazione presenta ostacoli logistici e tattici notevoli:

«Che abbia la forza di fare queste operazioni, sì. L’ha dimostrato anche d’estate e quindi non credo che ci sia un problema economico. Che riesca a prendere uno dei due… Endrick, da quanto sappiamo, José Mourinho non ha cambiato idea e quindi non intende privarsene a gennaio. Ma Endrick è un pallino di Cardinale, così come era un pallino della Roma durante l’estate. Bisognerà capire se Mourinho, in questo mese e mezzo prima dell’inizio del mercato, cambierà idea. Al momento non l’ha cambiata e quindi è una situazione che al momento vedo complicata».

Tresoldi e il muro del Bruges: valutazioni altissime e cessioni bloccate a gennaio

Discorso analogo per Nicolò Tresoldi, protagonista di un impatto devastante in Europa ma blindato dalla politica del club belga, storicamente riluttante a privarsi dei propri pezzi pregiati nel mercato di riparazione:

«Così come complicato che il Brugge ceda Tresoldi. Il Brugge è una società che non ha bisogno di vendere e vende sempre d’estate almeno un pezzo importante, proprio per cercare di arrivare fino a fine stagione con i suoi giocatori. Il Milan cerca un attaccante, cerca un vice Ramos. Le cifre che leggo, 60-70 milioni, sono cifre molto molto alte per cercare di convincere il Bruges a cederlo. È un’operazione che secondo me, per valore oggettivo del giocatore, è sui 50 milioni. Secondo me. Ma il Bruges difficilmente lo cede a gennaio».

La strategia offensiva: serve un vice Ramos per far giocare Camarda

Al di là dei sogni di grandezza legati ai top player, l’esigenza prioritaria del Milan a gennaio sarà funzionale alla rosa e alla crescita dei giovani talenti di proprietà. Per Di Marzio, i rossoneri non cercheranno un titolare inamovibile da affiancare a Ramos, bensì un’alternativa affidabile che permetta di mandare a farsi le ossa il giovane Francesco Camarda:

«Soprattutto il Milan cerca un attaccante per fare il vice Ramos, non è che poi giocano insieme Ramos e Tresoldi. Nel senso che il Milan ha sempre giocato con un centravanti. Soprattutto deve far arrivare a questo centravanti molti palloni giocabili più che comprarne un altro. Perché se Ramos non riceve palloni in area di rigore fa fatica a segnare lui e fa fatica a segnare anche Tresoldi. Serve un attaccante per mandare Camarda a giocare. Penso che Camarda andrà a giocare e quindi servirà un investimento su un giocatore che possa essere un giusto vice Ramos».