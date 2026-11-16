Buone notizie per Amorim, Maignan non è grave: cosa filtra in vista della ripresa

Maignan e il Milan possono tirare un grande sospiro di sollievo: arrivano buone notizie sulle condizioni del portiere rossonero
Maignan era stato costretto a fermarsi durante l’intervallo della sfida di Nations League tra Francia e Turchia, destando non poca preoccupazione tra i tifosi rossoneri per un fastidio accusato in uno scontro di gioco. Tuttavia, le notizie che filtrano direttamente dalla Francia spengono i timori più grandi.
Come riportato con sicurezza da L’Équipe, i primi esami medici a cui è stato sottoposto l’estremo difensore avrebbero escluso lesioni o complicazioni di grave entità, archiviando la sostituzione come una misura puramente precauzionale adottata dallo staff dei Bleus.
LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN
Nelle prossime ore il giocatore rientrerà a Milanello per sottoporsi agli accertamenti di rito e definire il programma di recupero personalizzato. Le sensazioni restano comunque positive: se il trend di recupero verrà confermato anche dai test strumentali in Italia, il portierone milanista potrebbe smaltire il problema in tempi record e tornare a difendere i pali della porta rossonera già in vista del prossimo impegno di campionato nel fine settimana. Un respiro di sollievo per lo staff tecnico in vista della ripresa della Serie A.