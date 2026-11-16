Panchina d’oro 2025/2026, vince l’allenatore dell’Inter Chivu: svelato il podio

Panchina d’oro 2025/2026: a trionfare è l’allenatore dell’Inter che ha vinto Scudetto e Coppa Italia nella passata stagione

Il cerchio perfetto di una stagione indimenticabile si chiude nel modo più prestigioso. A Coverciano, tempio storico del calcio italiano, Cristian Chivu ha conquistato la Panchina d’Oro per la stagione 2025-2026. Un riconoscimento strameritato, assegnato dai colleghi allenatori, che corona l’eccezionale cammino scudetto vissuto sulla panchina dell’Inter.

Il tecnico nerazzurro ha sbaragliato la concorrenza al termine di una votazione serrata e di altissimo livello. Su quarantatré voti validi espressi, Chivu ha trionfato raccogliendo ben sedici preferenze. Una consacrazione che premia non solo la freddezza nei momenti chiave della volata tricolore, ma anche un’identità di gioco moderna, coraggiosa e capace di valorizzare al massimo il talento della rosa interista.

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Alle spalle del mister nerazzurro si è piazzato un altro grande protagonista di questa annata calcistica: Cesc Fabregas. Il giovane tecnico del Como ha conquistato un fantastico secondo posto con dodici voti, a conferma del miracolo sportivo e della crescita esponenziale vissuta dai lariani sotto la sua guida illuminata. Sul gradino più basso del podio sale invece l’esperienza e la continuità di Gian Piero Gasperini, ora alla guida della Roma, che ha ottenuto nove preferenze, confermandosi ancora una volta tra i tecnici più stimati e influenti del panorama nazionale.