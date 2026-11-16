Ronaldinho: «Ho riposato per qualche anno, ma ora è il momento di tornare...»

Ronaldinho su X ha parlato delle emozioni provate al suo ritorno in campo dopo oltre 10 anni lontano dal terreno di gioco

Il tempo sembra essersi fermato quando il pallone torna tra i piedi di chi ha fatto innamorare generazioni intere di appassionati. Il clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho in una partita ufficiale ha regalato una serata indimenticabile al pubblico del Ravenna, trasformando un appuntamento sportivo in un evento mediatico di portata mondiale. A distanza di anni dal suo addio al calcio giocato, il fuoriclasse brasiliano ha dimostrato che il sorriso contagioso e il gusto per la sfida sono rimasti esattamente gli stessi di sempre.

Attraverso un lungo e sentito messaggio pubblicato sul proprio profilo X, il “Gaucho” ha voluto condividere tutta la sua gioia per questa nuova, sorprendente avventura in terra romagnola, non rinunciando alla consueta ironia che da sempre lo contraddistingue: «Sono felice di tornare a disputare una partita ufficiale… Ho riposato per qualche anno, ma ora è il momento di tornare kkkkkk Scherzi a parte, è stato meraviglioso vivere questa giornata fantastica, con i miei compagni e uno stadio pieno!!!».

Dietro questa scelta affascinante c’è la voglia di mettersi ancora in gioco e di esplorare orizzonti inediti, lontano dalle logiche convenzionali del pallone moderno. «Senza dubbio un momento speciale nella mia vita… Sapete quanto mi piace sfidarmi a fare cose diverse che nessuno o pochi hanno fatto. Questa adrenalina, l’odore del campo e l’incontro con la palla sono sempre speciali», ha spiegato l’ex Pallone d’Oro, raccontando le sensazioni provate nel riassaporare l’atmosfera del rettangolo verde.

Nel suo messaggio, Ronaldinho ha poi riservato un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile questa suggestiva operazione, legata a doppio filo alle ambizioni di crescita del club giallorosso: «Grazie ai miei amici Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e a tutta la squadra del Ravenna, per aver creduto in questo sogno e continuiamo a lavorare per aiutare a conquistare l’Italia e il mondo!!! Sono sicuro che siamo sulla strada giusta…».

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Infine, il tributo più caloroso è andato alla gente sugli spalti, accorsa in massa per ammirare da vicino le giocate del campione: «Grazie a tutti i tifosi per questa notte indimenticabile, a quelli che sono venuti da lontano per onorarmi e vedere una bella partita di calcio, con tanto impegno per la promozione in lega… Ci vediamo presto, famiglia». Una promessa che lascia presagire nuove scintille sotto il cielo di Ravenna.