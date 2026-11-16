Milan, oggi quattro nazionali in campo: Jashari con la Svizzera e tre Under 21 tra Italia e Francia

Milan, oggi quattro nazionali in campo. In Nations League la Svizzera di Jashari, mentre Camarda, Bartesaghi e Diawara in amichevole con le rispettive Under 21

Dopo le gare disputate ieri, che hanno aperto la sesta e ultima giornata di Nations League, questa sera sono in programma altre dieci partite che completeranno il quadro della fase a gironi. Ieri sono stati ben cinque i rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali: Mike Maignan, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Luka Modric e Alphadjo Cisse. Oggi, invece, toccherà soltanto ad Ardon Jashari, reduce dai 90 minuti trascorsi in panchina nella sfida della Svizzera contro la Slovenia.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Milan, Jashari attende una nuova occasione con la Svizzera

Il centrocampista rossonero è stato convocato dalla Svizzera, che sarà impegnata questa sera nell’ultima gara del proprio girone di Nations League. Dopo essere rimasto inutilizzato nella precedente partita, Jashari spera di trovare spazio nell’ultimo appuntamento della sosta internazionale prima di fare ritorno a Milanello.

Milan, Diawara in campo con la Francia U21

Oltre alla Nations League, oggi saranno protagonisti anche altri giovani rossoneri. Sankhoun Diawara sarà impegnato con la Francia U21, attesa dall’amichevole contro l’Inghilterra. Il difensore del Milan è reduce dalla buona prestazione disputata contro l’Italia U21, gara nella quale era partito titolare.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Milan, Camarda e Bartesaghi sfidano il Belgio

Alle 18:15, invece, sarà il turno dell’Italia U21. Gli Azzurrini affronteranno il Belgio in un’altra amichevole e tra i convocati del CT Silvio Baldini ci sono anche Francesco Camarda e Davide Bartesaghi.

Entrambi sono stati protagonisti nella recente vittoria per 2-1 contro la Francia: Camarda ha sbloccato la partita realizzando il primo gol dell’Italia, mentre Bartesaghi si è distinto con una prestazione positiva. Ora entrambi puntano a confermarsi anche contro il Belgio prima del rientro alla corte di Ruben Amorim.