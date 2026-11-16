Milan, oggi riprendono gli allenamenti a Milanello: Amorim riabbraccia Pavlovic e attende Tomori

Milan, oggi riprendono gli allenamenti a Milanello. In vista della sfida contro il Frosinone Amorim riabbraccia Pavlovic e attende Tomori

Dopo una settimana di pausa, il Milan torna oggi ad allenarsi a Milanello per iniziare la preparazione in vista della sfida contro il Frosinone, in programma domenica a San Siro per la dodicesima giornata di Serie A. Ruben Amorim ritroverà progressivamente i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e potrà concentrarsi sulla ripresa del campionato dopo la sosta.

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Il tecnico portoghese dovrà però fare i conti con una situazione ancora delicata sul fronte degli infortuni. Dall’infermeria, tuttavia, arrivano anche segnali incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori.

Milan, Pavlovic verso il ritorno in gruppo

Come riferisce Tuttosport, Pavlovic sarà sottoposto oggi a un nuovo controllo medico dopo il miglioramento delle condizioni successive alle coliche renali accusate dopo il derby. Il difensore serbo è rimasto a Milano durante la sosta per seguire le cure e questo avrebbe favorito un recupero più rapido.

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L’obiettivo è ottenere il via libera per la ripresa degli allenamenti con la squadra. Un eventuale ritorno in gruppo rappresenterebbe una notizia importante per Amorim, considerando le difficoltà numeriche che hanno caratterizzato la difesa nelle ultime settimane.

Milan, Tomori spera di tornare contro il Frosinone

Attenzione anche alle condizioni di Fikayo Tomori. Il centrale inglese sarà sottoposto a nuovi accertamenti per valutare l’evoluzione della lesione al muscolo flessore mediale della coscia destra.

In caso di esito positivo degli esami, Tomori potrebbe iniziare un percorso di rientro progressivo con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile. Secondo Tuttosport, non è esclusa la possibilità di una convocazione già per la gara di domenica contro il Frosinone.

Milan, Amorim prepara il ritorno dei titolari

Nel frattempo, il tecnico rossonero attende il rientro dei numerosi nazionali per completare la preparazione della sfida contro la formazione allenata da Alvini, in attesa di capire anche quelle che sono le condizioni di Maignan, uscito per infortnuio nella sfida della Francia contro al Turchia. L’idea è quella di riproporre una formazione più vicina a quella titolare dopo le numerose rotazioni utilizzate nell’ultimo periodo.

In attacco potrebbero quindi tornare dal primo minuto Diego Moreira, Gonçalo Ramos e Christian Pulisic, mentre le prossime sedute serviranno ad Amorim per valutare condizione fisica e disponibilità dei singoli. Per il Milan, la sfida contro il Frosinone rappresenterà il primo appuntamento dopo la sosta e un’occasione importante per riprendere il cammino in campionato.