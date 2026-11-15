Mercato Milan, occhi puntati sui giovani difensori: nel mirino Calvani e Tiago Gabriel

La dirigenza rossonera continua a lavorare in prospettiva e intensifica il monitoraggio dei talenti emergenti: uno scout del Diavolo era presente a Frosinone-Lecce per osservare da vicino due profili interessanti per la difesa
Il Milan guarda al futuro e continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani difensori da inserire nel progetto rossonero. L’attenzione della dirigenza non è rivolta soltanto ai calciatori già affermati, ma anche a quei prospetti che potrebbero rappresentare investimenti importanti per le prossime stagioni.
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A confermare questa strategia è Alessandro Jacobone, secondo cui un osservatore rossonero sarebbe stato presente sugli spalti in occasione di Frosinone-Lecce, disputata un paio di settimane fa, con un obiettivo ben preciso: seguire da vicino due giovani centrali.
Calvani e Tiago Gabriel nel mirino rossonero
Il primo nome sul taccuino degli osservatori milanisti è quello di Gabriele Calvani, difensore centrale che fa parte dell’Under 21. Il giovane italiano sarebbe stato visionato direttamente durante la partita, permettendo agli uomini mercato del Milan di raccogliere ulteriori indicazioni sulle sue caratteristiche.
L’altro profilo osservato è Tiago Gabriel, calciatore già seguito in precedenza dal club di via Aldo Rossi. La sua presenza nella lista degli osservati conferma come il Milan continui a mantenere alta l’attenzione sul suo percorso.
Si tratta di due nomi differenti, ma accomunati dall’età e dalle prospettive di crescita.
La società rossonera vuole infatti costruire una difesa competitiva anche attraverso investimenti mirati sui giovani talenti. Calvani e Tiago Gabriel sono dunque due profili da seguire, mentre il lavoro degli scout prosegue alla ricerca dei rinforzi giusti per il reparto arretrato.
Il mercato del Milan non guarda soltanto al presente: la programmazione per il futuro è già iniziata.