Calciomercato Milan, Cardinale prepara il doppio colpo: 70 milioni a gennaio per inseguire Endrick e Tresoldi!

RedBird è pronta a investire ancora: il mercato invernale può regalare ad Amorim un nuovo attaccante, mentre per l’estate resta aperta la possibilità di un’operazione da sogno

Il Milan prepara una nuova offensiva sul mercato. Gerry Cardinale vuole riportare il club rossonero ai vertici del calcio europeo e, per riuscirci, è pronto a mettere a disposizione risorse importanti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il budget previsto per il prossimo mercato di gennaio potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro.

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Dopo gli oltre 150 milioni investiti nella scorsa estate, RedBird non sembra intenzionata a fermarsi. La priorità è rinforzare l’attacco, dove il rendimento realizzativo delle punte non sta soddisfacendo le aspettative. Sul tavolo ci sono soprattutto due nomi: Endrick e Nicolò Tresoldi.

Il brasiliano del Real Madrid rappresenta una pista particolarmente interessante. Il Milan avrebbe già manifestato il proprio gradimento e Cardinale, forte dei rapporti con Roc Nation, sarebbe intenzionato a proporre un’operazione articolata: prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 60 milioni, più bonus, e una possibile clausola di recompra da 80 milioni a favore degli spagnoli. Anche Ricardo Kakà potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa.

L’alternativa, o meglio un altro grande obiettivo, è Tresoldi del Bruges. L’attaccante piace molto alla dirigenza rossonera, ma la valutazione si aggira già sui 60 milioni. I belgi preferirebbero cederlo in estate, salvo offerte irrinunciabili a gennaio.

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Per la finestra invernale è previsto un solo innesto offensivo, ma lo scenario potrebbe cambiare nei mesi successivi. Endrick e Tresoldi potrebbero anche arrivare entrambi, uno a gennaio e l’altro in estate, magari dopo la qualificazione in Champions League.

Cardinale vuole accelerare: il Milan sogna in grande e il mercato potrebbe confermarlo.