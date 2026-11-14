Goncalo Ramos in campo 95 minuti contro la Danimarca: i numeri della partita dell’attaccante del Milan

Goncalo Ramos è rimasto in campo tutto il match nella sfida difficile tra Portogallo e Danimarca che la nazionale lusitana ha perso 1-4

La pesante sconfitta interna per 1-4 subita dal Portogallo contro la Danimarca a Braga in Nations League porta con sé anche l’opaca prestazione del centravanti lusitano Gonçalo Ramos. Rimasto in campo per tutti i novanta minuti nel ruolo di riferimento centrale del 4-2-3-1, l’attaccante non è mai riuscito a pungere né a trovare varchi nella retroguardia scandinava, disputando una gara estremamente complicata.

I dati raccolti da Sofascore fotografano con spietata lucidità l’isolamento e le difficoltà del numero nove portoghese. Il dato più allarmante riguarda la pericolosità offensiva: 0 tiri totali, 0 conclusioni in porta e 0 passaggi chiave nell’arco dell’intera partita. Totalmente tagliato fuori dalla manovra, Ramos ha fatto registrare appena 22 tocchi, perdendo ben 7 palloni e fallendo l’unico dribbling tentato. Anche nello sviluppo del gioco il suo apporto è stato limitato: appena 12 passaggi precisi su 17 (71%), di cui 6 su 9 nella metà campo avversaria, con una progressione totale negativa (-4,8 metri) e un solo trasporto progressivo su 8 corse effettuate.

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Sul piano fisico e difensivo, l’attaccante ha provato a lottare sulle palle alte vincendo 3 duelli aerei su 5, ma ha faticato enormemente negli scontri diretti a terra (0 duelli vinti su 2) chiudendo con un solo recupero e zero contributi difensivi tra contrasti, intercetti e chiusure. In una serata in cui la Danimarca ha dilagato con Højbjerg, la doppietta di Højlund e Andersen – rendendo inutile il gol della bandiera nel recupero di Bernardo Silva – la prova abulica di Ramos resta l’emblema delle difficoltà offensive dei padroni di casa.