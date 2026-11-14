Maldini: «Quando mio padre mi portò a fare il provino per il Milan mi piaceva giocare in porta, ma per fortuna scelsi di fare il difensore»

Maldini ad un evento con Jannik Sinner ha svelato qualche aneddoto legato al suo inizio di carriera con il Milan, sin dal primo provino

Un parterre d’eccezione per celebrare lo sport italiano ai massimi livelli. Torino ha ospitato un incontro speciale che ha visto protagonisti due simboli assoluti di discipline diverse, accomunati però da una mentalità vincente e da un carisma unico: Paolo Maldini e Jannik Sinner. Lo storico capitano del Milan e il campione azzurro del tennis hanno infatti presenziato insieme a un esclusivo evento tenutosi presso il Nike Store di via Roma, attirando l’entusiasmo dei tantissimi tifosi accorsi per l’occasione.

A margine dell’appuntamento torinese, come riportato da TMW, l’ex bandiera rossonera ha riavvolto il nastro dei ricordi, raccontando con grande spontaneità i suoi primissimi passi nel mondo del pallone, ben lontani dalle luci dei grandi stadi: «Quando mio padre mi portò a fare il provino per il Milan mi piaceva giocare in porta, ma per fortuna scelsi di fare il difensore. Giocavo a calcio con i miei amici ai giardini e all’oratorio, non mi sentivo un predestinato e fino al giorno dell’esordio non avevo pensato di poter giocare ad alto livello: mio papà mi diceva sempre che la cosa più importante è divertirsi, perché se uno lo vede solo come lavoro perde la magia».

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Un insegnamento prezioso che ha accompagnato l’intera carriera di Maldini, così come la fiducia ricevuta dai suoi mentori. L’ex difensore ha voluto infatti dedicare un ringraziamento speciale a una figura determinante per la sua esplosione precoce in prima squadra: «C’è una persona che ha creduto in me e voleva farmi giocare a 15 anni ed era Nils Liedholm, allora allenatore del Milan. Amava far esordire i giovani e una volta a un intervallo mi chiese dove volessi giocare, se a destra a sinistra. Ho risposto che avrebbe dovuto ovviamente scegliere lui, ma è stata una cosa che mi ha aiutato». Un racconto autentico, perfetto per ispirare le nuove generazioni presenti all’evento accanto a Sinner.