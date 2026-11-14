Tema rinnovi in casa Milan, Fabrizio Romano assicura: «Rabiot è il prossimo in lista»

Resta sempre aperto il tema rinnovi in casa Milan. In queste ore a parlarne anche Fabrizio Romano che ha chiarito chi è il prossimo in lista

l Milan continua a lavorare sui rinnovi dei propri giocatori più importanti e, dopo gli accordi raggiunti per Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, la prossima priorità potrebbe essere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è considerato una pedina fondamentale nel progetto rossonero e, secondo Fabrizio Romano, la volontà del club sarebbe quella di arrivare al prolungamento nel minor tempo possibile.

L’esperto di calciomercato ne ha parlato sul proprio canale YouTube, spiegando che il dialogo tra le parti è destinato a proseguire e che, al momento, la direzione appare definita.

Rabiot rinnovo Milan: la volontà del club

SUL RINNOVO DI RABIOT – «Per quanto riguarda il rinnovo di Rabiot, io continuo ad aspettarmelo presto, nel senso che poi i tempi dipenderanno da questo dialogo, da come continuerà questo dialogo, ma dal punto di vista delle intenzioni del Milan, il Milan vuole arrivare a rinnovare Adrien Rabiot prima possibile. Cardinale e Amorim sono molto contenti di lui. Insomma, il Milan vede Rabiot come un giocatore che fa la differenza ed è uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Anche nei momenti più complicati, anche in una stagione complicata come la scorsa, Rabiot ha dato delle risposte importanti, quindi è sempre un giocatore su cui il Milan può contare e vuole contare».

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LE PROSSIME MOSSE – «Quindi il rinnovo di Rabiot è una delle prossime priorità. Il Milan sui rinnovi si sta muovendo tanto con grande convinzione. Ha fatto quello di Pulisic, ha fatto anche un buon lavoro con Pavlovic, quindi Rabiot è il prossimo in lista».

I TEMPI DELL’ACCORDO – «Ripeto, i tempi poi dipendono da tanti fattori. Sappiamo che l’entourage di Rabiot non è sempre facilissimo, anche dal punto di vista delle tempistiche, ma il Milan è tranquillo, Rabiot è tranquillo, insomma la direzione è chiara».

La situazione resta quindi in evoluzione, ma dalle parole di Fabrizio Romano emerge una volontà precisa del Milan: Rabiot rappresenta la prossima grande priorità sul fronte dei rinnovi. La trattativa dovrà ora entrare nella fase decisiva, con tempi e condizioni che dipenderanno dal confronto tra il club e l’entourage del centrocampista.