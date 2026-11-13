Rinnovo Rabiot, il Milan prepara una proposta importante: prolungamento e aumento di stipendio

Rinnovo Rabiot, l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul futuro del centrocampista francese

Il futuro di Adrien Rabiot parla sempre più rossonero. La centralità del centrocampista francese nel progetto tecnico guidato da Ruben Amorim non è assolutamente in discussione. Anzi, la dirigenza di via Aldo Rossi ha intenzione di blindare il trentunenne transalpino con un prolungamento contrattuale monstre, con l’obiettivo di chiudere la trattativa e annunciare l’accordo ufficiale entro la fine dell’anno solare.

I numeri parlano chiaro e certificano un rendimento ai limiti della perfezione. Sotto la guida di Amorim, che ha saputo valorizzarlo inventando per lui una posizione ibrida tra la mediana e la trequarti che ne esalta gli inserimenti e la presenza in area, Rabiot sta disputando la miglior stagione della sua carriera. In 13 presenze complessive tra campionato ed Europa League, impreziosite da 879 minuti giocati, il numero 14 ha già messo a referto un bottino straordinario di cinque gol e cinque assist. In Serie A la sua incidenza è debordante: nove partecipazioni attive in altrettante partite disputate.

L’intenzione della società è di tradurre questo straordinario impatto in un contratto a lunghissimo termine. Sul tavolo c’è una proposta importante: si passerà dall’attuale scadenza fissata al 2028 — con opzione unilaterale per il 2029 — a un accordo blindato fino al 2030. L’offerta prevede anche un significativo adeguamento economico, con un ingaggio che salirà dagli attuali 3,5 milioni di euro a 5 milioni più bonus, ricalcando l’accordo recentemente siglato da Christian Pulisic.

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Nei prossimi giorni il giocatore affronterà l’argomento con la madre e agente Veronique, sebbene le intenzioni del centrocampista siano già chiare: a Milano si sente apprezzato, centrale e felice. Del resto, come aveva profetizzato lo stesso Amorim già lo scorso agosto, l’intento del club è sempre stato quello di trattenerlo a lungo. Ora il campo ha tolto ogni dubbio: Rabiot è pronto a legarsi a vita al Diavolo.