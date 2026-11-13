Van Dijk più di un’idea per il Milan? Il commento sul rinnovo: «Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove»

Van Dijk dal ritiro della nazionale olandese ha parlato del suo futuro non escludendo la possibilità di lasciare il Liverpool a fine stagione

Il futuro di Virgil van Dijk torna al centro delle dinamiche del calciomercato internazionale. Dal ritiro della Nazionale olandese, il centrale difensivo ha affrontato con estrema trasparenza il tema del suo contratto con il Liverpool, in scadenza al termine dell’attuale stagione. Nessuna tensione, né bracci di ferro con la dirigenza dei Reds, ma una presa di posizione lucida che lascia aperto ogni scenario.

Interpellato sulle trattative per il prolungamento, il capitano dei Paesi Bassi ha liquidato la questione con poche, significative parole: «Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove». Una dichiarazione che fotografa la serenità del giocatore, consapevole che, qualora non si trovasse un’intesa per restare ad Anfield, si ritroverebbe libero di scegliersi una nuova destinazione a parametro zero già dalla prossima estate.

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Una prospettiva che non lascia indifferenti le grandi d’Europa, a partire dal Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Gerry Cardinale avrebbe messo nel mirino il difensore olandese, intrigato dalla possibilità di portarlo a Milano da svincolato. Nonostante l’età anagrafica — Van Dijk compirà 36 anni nel 2027 — la proprietà rossonera vedrebbe in lui il profilo ideale per garantire leadership, carisma ed esperienza internazionale al reparto arretrato.

L’idea ricorda da vicino un’operazione «alla Modric», ovvero l’innesto di un campione assoluto nella fase finale della carriera, ancora in grado di spostare gli equilibri nei momenti decisivi della stagione grazie a una caratura tecnica e mentale fuori dal comune. Al momento, tuttavia, la pista resta confinata nel campo delle suggestioni di mercato. Molto dipenderà dalle prossime mosse del Liverpool e dalle richieste dell’entourage del giocatore, ma a Milanello il nome di Van Dijk è già finito sul taccuino delle grandi occasioni.