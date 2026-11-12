La verità di Moretto su Endrick: la Roma tiene vivi i contatti, ma il Milan insiste grazie all’asse Cardinale-ROC Nation

Il nome di Endrick è destinato a infiammare la prossima sessione invernale di calciomercato. Il giovane attaccante del Real Madrid, chiuso dalla folta concorrenza in maglia blanca, rappresenta una delle occasioni più ghiotte per i club alla ricerca di qualità e freschezza in zona gol, con la Serie A pronta a recitare un ruolo da protagonista assoluta nella corsa al suo cartellino.

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A fare chiarezza sullo stato attuale delle manovre ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto ricostruito dal giornalista, la decisione definitiva maturata dal talento verdeoro nel mese di dicembre sarà lo spartiacque decisivo per aprire alla formula del prestito:

«Tanto dipenderà dal calciatore. Nel mese di dicembre capirà effettivamente che tipo di percorso vuole intraprendere. Ad oggi sta notando questa mancanza di minutaggio, quindi l’opzione di un prestito prende corpo. La Roma da settimane ha continuato a tenere vivi i contatti, la Roma vuole un attaccante in più perché crede con uno o due innesti possa veramente lottare per qualcosa di importante quest’anno. Occhio alla Roma, ma il Milan è stato uno dei primi a muoversi, e i rapporti tra Cardinale e ROC Nation sono ottimi. Ad oggi la Roma ha mantenuto un po’ più vivi i contatti ma il Milan insiste».