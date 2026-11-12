La verità di Moretto su Endrick: la Roma tiene vivi i contatti, ma il Milan insiste grazie all’asse Cardinale-ROC Nation

Moretto aggiorna sul futuro di Endrick, pronto a valutare il prestito a gennaio per trovare spazio. Dal ritiro della Seleção arrivano intanto le parole del giocatore
Il nome di Endrick è destinato a infiammare la prossima sessione invernale di calciomercato. Il giovane attaccante del Real Madrid, chiuso dalla folta concorrenza in maglia blanca, rappresenta una delle occasioni più ghiotte per i club alla ricerca di qualità e freschezza in zona gol, con la Serie A pronta a recitare un ruolo da protagonista assoluta nella corsa al suo cartellino.
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Il punto di Moretto: la volontà del giocatore e il duello tra Milan e Roma
A fare chiarezza sullo stato attuale delle manovre ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto ricostruito dal giornalista, la decisione definitiva maturata dal talento verdeoro nel mese di dicembre sarà lo spartiacque decisivo per aprire alla formula del prestito:
«Tanto dipenderà dal calciatore. Nel mese di dicembre capirà effettivamente che tipo di percorso vuole intraprendere. Ad oggi sta notando questa mancanza di minutaggio, quindi l’opzione di un prestito prende corpo. La Roma da settimane ha continuato a tenere vivi i contatti, la Roma vuole un attaccante in più perché crede con uno o due innesti possa veramente lottare per qualcosa di importante quest’anno. Occhio alla Roma, ma il Milan è stato uno dei primi a muoversi, e i rapporti tra Cardinale e ROC Nation sono ottimi. Ad oggi la Roma ha mantenuto un po’ più vivi i contatti ma il Milan insiste».
Il Milan resta dunque pienamente in corsa: pur dovendo fronteggiare il pressing costante dei giallorossi, la dirigenza rossonera fa leva sul fatto di essersi mossa con largo anticipo e soprattutto sugli ottimi rapporti tra Gerry Cardinale e l’agenzia ROC Nation, che cura gli interessi del giocatore.
Le parole di Endrick dal ritiro del Brasile: «Voglio soltanto giocare»
A confermare il desiderio di protagonismo del classe 2006 ci ha pensato lo stesso diretto interessato, intervenuto nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale brasiliana per commentare le voci sul proprio futuro a partire da gennaio:
«Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio soltanto giocare, essere felice e aiutare i miei compagni. Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera. Qualunque cosa debba accadere, accadrà. Continuerò a tenere i piedi per terra e a dare il massimo. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per continuare a crescere e fare passi avanti nella mia carriera».