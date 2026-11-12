Per il mercato del Milan spunta la pista sudamericana: proposto il talento colombiano José Escorcia. Ecco tutti i dettagli

In vista della sessione invernale di gennaio, l’area scouting rossonera valuta anche le occasioni internazionali: sul tavolo di via Aldo Rossi è finito il profilo del giovane esterno classe 2009 dell’Atlético Nacional

Il conto alla rovescia verso l’apertura del mercato di gennaio entra nel vivo e in casa Milan il lavoro degli uomini mercato e dell’area scouting procede a ritmi serrati. Oltre agli obiettivi principali già finiti sul taccuino della dirigenza per rinforzare nell’immediato la rosa a disposizione di Ruben Amorim, il club di via Aldo Rossi mantiene lo sguardo ben vigile anche sulle possibili occasioni di prospettiva offerte dal panorama internazionale.

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Come riportato quest’oggi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, tra i vari profili monitorati e segnalati negli ultimi giorni ai vertici rossoneri spicca il nome di José Escorcia, giovanissimo talento colombiano classe 2009 attualmente in forza all’Atlético Nacional, proposto proprio di recente al Diavolo.

Chi è José Escorcia: duttilità e numeri del gioiello del Nacional

Considerato dagli addetti ai lavori uno dei prospetti sudamericani più interessanti e puri della sua generazione, Escorcia è un attaccante esterno di piede destro che predilige partire dalla corsia di sinistra, ma che fa della duttilità tattica una delle sue armi migliori: all’occorrenza, infatti, il diciassettenne può essere impiegato con efficacia anche nel ruolo di punta centrale oppure adattato come mezzala di qualità.

Nonostante la giovanissima età, il talento nato a Cartagena si è già affacciato con personalità nel calcio dei grandi. Attualmente impegnato con la maglia dell’Atlético Nacional nella Liga BetPlay Dimayor Finalización — il torneo di chiusura della massima serie del campionato professionistico colombiano —, Escorcia ha già messo a referto cinque presenze e una rete ufficiale con la prima squadra, confermando quelle doti tecniche e realizzative già messe in mostra anche con le selezioni giovanili della Colombia.

La dirigenza milanista prende nota e valuta con attenzione il dossier: un’opportunità a costi contenuti ma dall’altissimo potenziale futuro su cui il club potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi mesi.