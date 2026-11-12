Il mercato del Milan e il doppio intreccio in attacco: la verità di Moretto su Endrick e il retroscena su Tresoldi

Matteo Moretto fa il punto sulle strategie offensive rossonere: dal futuro del brasiliano del Real Madrid al forte gradimento di Cardinale per il talento del Bruges

Il mercato del Milan continua a muoversi sottotraccia con l’obiettivo di regalare a Ruben Amorim nuove soluzioni di spessore per il reparto avanzato. A fare il punto dettagliato sulle strategie e sugli obiettivi del club di via Aldo Rossi ci ha pensato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per analizzare due piste particolarmente calde e suggestive: quella che porta a Endrick del Real Madrid e il ritorno di fiamma per Nicolò Tresoldi del Club Brugge.

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Il futuro di Endrick: la volontà di giocare e l’apertura al prestito

Nonostante le recenti dichiarazioni di facciata provenienti dalla Spagna, il futuro dell’attaccante brasiliano resta tutto da scrivere. Secondo quanto ricostruito da Moretto, la decisione finale sul proprio destino spetta esclusivamente al giocatore, desideroso di trovare maggiore continuità in campo anche per consolidare la propria posizione in Nazionale:

«Nonostante Mourinho continui a dire che Endrick resterà al Real Madrid, la verità è che in questo momento la palla ce l’ha il giocatore. Se il giocatore decide di comunicare al Real Madrid di voler provare una nuova esperienza per crescere e per giocare, il Real Madrid non si opporrà. E ti dico che le indicazioni sono proprio queste. Ad oggi non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali tra le parti, ma ti confermo che Endrick, come ha dichiarato anche in una recente intervista, è aperto a una nuova esperienza in prestito stile Lione, che gli possa dare quel protagonismo e quel minutaggio in più anche in ottica nazionale. Endrick vuole giocare».

Un’apertura importante che accende inevitabilmente i radar di mercato in Serie A, dove tanto il Milan quanto la Roma seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione a Madrid.

La pista Tresoldi: il retroscena del passato e la stima di Cardinale

Parallelamente al fronte spagnolo, in casa rossonera torna d’attualità il nome di Nicolò Tresoldi, talento in forza al Club Brugge che aveva già incrociato la strada del Diavolo alcuni anni fa. Moretto ha svelato il retroscena di quel mancato trasferimento, confermando però come oggi il profilo del giocatore sia tornato prepotentemente nei piani della proprietà:

«Qualche giorno fa vi avevo raccontato di come qualche anno fa il Milan sia stato veramente vicino alla firma di Tresoldi, tant’è che il ragazzo è arrivato, ha visitato Milanello ed è stato a Casa Milan; i contratti erano addirittura pronti. Ti voglio specificare che, essendo in quel momento un ragazzo molto giovane, non era un’operazione supervisionata in prima persona da Paolo Maldini. C’erano altre persone che stavano gestendo quell’operazione. In quel momento c’era anche Ricky Massara come uomo mercato del Milan e c’erano altre persone ancora. L’operazione in realtà non è arrivata alle firme perché il Milan ha temporeggiato e il calciatore è tornato in Germania, firmando di fatto un nuovo contratto con l’Hannover. Al di là di questo, adesso si sta parlando molto di Tresoldi in chiave presente e futuro del Milan. Voglio specificare però alcuni punti. Ti confermo che è vero che a Cardinale piace tantissimo e al Milan piace molto. Il club sta valutando che tipo di passi fare per tentare questo tipo di colpo…».

Il Milan osserva, valuta e studia le prossime mosse: tra l’opportunità legata al minutaggio di Endrick e l’investimento di prospettiva per Tresoldi, i rossoneri preparano l’assalto per potenziare l’attacco.