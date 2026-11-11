Endrick Milan, la pista resta aperta: arriva la conferma dell’agente, il brasiliano non ha detto no ai rossoneri

Il futuro del talento brasiliano Endrick continua a intrecciarsi con quello del Diavolo: nessuna trattativa ufficiale, ma le parole del procuratore Michael Yormack riaccendono le speranze del mercato milanista

Endrick e il Milan, una possibilità che continua a far discutere. Il nome dell’attaccante brasiliano è da tempo seguito con grande attenzione dalla dirigenza rossonera e, in particolare, da Gerry Cardinale, che apprezza il profilo del giovane talento del Real Madrid.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Al momento non risultano trattative ufficiali, ma l’interesse del Diavolo non sarebbe affatto da considerare tramontato. Il club starebbe monitorando attentamente la situazione, consapevole che un’eventuale apertura potrebbe rappresentare un’opportunità importante per aumentare qualità, talento e alternative nel reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim.

Nelle ultime ore, inoltre, è arrivato un aggiornamento significativo. Come riportato dal collega Antonio Belloni, l’agente del brasiliano, Michael Yormack, intervenuto direttamente ai microfoni del portale spagnolo UOL Esporte, avrebbe smentito che Endrick abbia rifiutato un eventuale interesse del Milan.

Una precisazione tutt’altro che secondaria, soprattutto considerando le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul futuro del classe 2006.

La situazione, dunque, resta aperta. Non significa che il trasferimento sia vicino, né che le parti abbiano già avviato una negoziazione concreta, ma certamente non ci sarebbe stata una chiusura da parte del giocatore.

Il Milan osserva, Cardinale apprezza e il mercato potrebbe regalare nuovi sviluppi. La pista Endrick resta viva: gennaio potrebbe essere un periodo importante per capire se questa suggestione potrà trasformarsi in qualcosa di concreto.