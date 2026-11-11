L’attacco priorità di mercato del Milan, ma si cerca anche in difesa: Inacio il primo nome

L’attacco priorità di mercato del Milan, ma si cerca anche in difesa: Alessandra Gollini fa il punto sulla Gazzetta dello Sport in vista della sessione invernale
l Milan si prepara a intervenire sul mercato di gennaio con l’obiettivo di correggere alcune lacune emerse nella prima parte della stagione. La rosa a disposizione di Ruben Amorim ha mostrato alcune difficoltà soprattutto dal punto di vista numerico e in determinati reparti, motivo per cui la dirigenza valuta diversi interventi.
Milan, l’attacco sarà la priorità
A fare il punto sulle strategie rossonere è stata Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riferito dalla giornalista, il Milan avrebbe individuato nell’attacco il reparto prioritario da rinforzare durante la sessione invernale.
La necessità di intervenire nel reparto offensivo non escluderebbe comunque operazioni negli altri settori della squadra. Il club, infatti, continuerebbe a valutare anche possibili innesti in difesa e sulle corsie laterali, dove sono emerse alcune esigenze nel corso dei primi mesi della stagione.
Milan, Inacio resta il primo obiettivo in difesa
Per quanto riguarda il reparto arretrato, Gozzini ha indicato Gonçalo Inacio come il principale obiettivo del Milan. Il centrale portoghese rappresenta un profilo particolarmente gradito a Ruben Amorim, che lo conosce bene per il periodo condiviso allo Sporting CP.
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Il difensore è quindi destinato a rimanere uno dei nomi principali sulla lista rossonera per gennaio, mentre la società lavorerà parallelamente alla ricerca di un rinforzo offensivo.
Il mercato invernale del Milan si preannuncia dunque articolato: attacco come priorità, Inacio come primo obiettivo per la difesa e attenzione anche alle fasce per completare una rosa che ha mostrato alcune lacune nella prima parte della stagione.