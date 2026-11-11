Tresoldi per gennaio, Cardinale vuole insistere: il prezzo è salito e Amorim ha già in mente un’idea tattica

Tresoldi resta un obiettivo concreto per il calciomercato di gennaio del Milan: Cardinale insiste per arrivare all’attaccante classe 2004 già dalla prossima sessione

Il mercato invernale del Milan comincia a scaldare i motori, nonostante manchi ancora un mese e mezzo all’apertura ufficiale della sessione di riparazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha messo nel mirino Nicolò Tresoldi, con Gerry Cardinale che avrebbe ordinato di insistere concretamente per il talento classe 2004, valutato attualmente intorno ai 50 milioni di euro.

Un investimento di tale portata testimonia la volontà della proprietà di alzare ulteriormente l’asta qualitativa della rosa a disposizione. Sul piano tattico, l’eventuale arrivo del giovane attaccante permetterebbe al tecnico Rúben Amorim di ridisegnare l’assetto offensivo, ipotizzando una temibile coppa a due punte in cui Tresoldi verrebbe affiancato da Gonçalo Ramos, già presente in rosa.

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La combinazione tra la freschezza e le doti associative del classe 2004 e il fiuto sottoporta del centravanti portoghese garantirebbe fisicità, profondità e un’enorme varietà di soluzioni negli ultimi trenta metri. Una pista affascinante ma economicamente complessa, che i dirigenti rossoneri monitorano con grande attenzione in vista di gennaio.