Joao Felix, dal Portogallo assicurano: Jorge Mendes vuole riportarlo al Milan. Ecco come

Il potente procuratore sarebbe determinato a favorire un nuovo approdo del talento portoghese Joao Felix in rossonero: possibile operazione già a gennaio
Il nome di João Félix torna a circolare con insistenza in orbita Milan. Dal Portogallo arrivano nuove indiscrezioni sul futuro dell’attaccante portoghese e, questa volta, il protagonista della possibile operazione sarebbe Jorge Mendes.
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Il potente procuratore sarebbe infatti determinato a riportare il proprio assistito a Milano, cercando di trovare la soluzione giusta per concretizzare il ritorno in rossonero. Le possibilità sul tavolo sarebbero due: un trasferimento già nella finestra di gennaio oppure un’operazione a parametro zero a giugno.
Una pista che merita particolare attenzione, soprattutto considerando il gradimento di Ruben Amorim, che avrebbe dato il proprio ok all’idea di riabbracciare il talento portoghese. L’allenatore vedrebbe dunque favorevolmente un eventuale inserimento di Félix nel progetto tecnico.
Il giocatore conosce già l’ambiente rossonero, avendo vestito la maglia del Milan nella seconda parte della stagione 2024-2025. Un’esperienza che non ha prodotto i risultati sperati, ma che potrebbe lasciare spazio a una nuova opportunità.
Naturalmente, restano da valutare diversi aspetti, a partire dalla fattibilità economica dell’operazione e dalla situazione contrattuale del calciatore.
Jorge Mendes spinge per il ritorno di João Félix al Milan: gennaio o giugno, la pista è da seguire con attenzione.