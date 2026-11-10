Musah, conferme dal Portogallo: primi contatti per il rinnovo fino al 2030!

Conferme dal Portogallo sulla volontà rossonera di blindare il centrocampista americano: Amorim dà il proprio ok, sul tavolo un nuovo accordo con opzione per un’ulteriore stagione

Il Milan accelera sul fronte rinnovi e tra i dossier finiti sul tavolo della dirigenza c’è anche quello di Yunus Musah. Arrivano conferme dal Portogallo sui primi contatti tra il club rossonero e l’entourage del centrocampista americano per discutere il prolungamento del contratto.

Una notizia che era stata già anticipata da MilanNews24 e che adesso trova ulteriori riscontri. La volontà della società sarebbe quella di blindare il giocatore, considerato un profilo interessante per il progetto tecnico e per il futuro della squadra.

Importante anche il via libera di Ruben Amorim, che avrebbe dato il proprio ok all’idea di proseguire insieme al centrocampista. La proposta sul tavolo prevederebbe un rinnovo fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2031.

Sul piano economico, le parti starebbero ragionando su un ingaggio compreso tra 3,5 e 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che rappresenterebbe un riconoscimento per il calciatore e permetterebbe al Milan di garantirsi maggiore continuità contrattuale.

Naturalmente, serviranno ulteriori incontri per definire tutti i dettagli dell’intesa, ma i primi segnali sembrano andare nella direzione di una possibile fumata bianca.

Il Milan vuole puntare su Musah anche per il futuro. I contatti sono iniziati e il rinnovo fino al 2030 potrebbe diventare presto un tema centrale nelle strategie rossonere.