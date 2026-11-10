Fullkrug: «Sono grato ai miei compagni che cercano attivamente di coinvolgermi nel nostro gioco offensivo. Nei miei due club precedenti non era proprio così»

Fullkrug ha parlato delle sue esperienze lontano dalla Germania, tra cui il Milan, dicendo che non è stato infelice ma tatticamente non si è trovato

Rinati in patria e ritrovati i gol, Niklas Füllkrug è tornato a essere un punto di riferimento per l’attacco del Werder Brema. Il centravanti tedesco si lasciatore alle spalle un biennio complesso lontano dalla Germania, segnato anche da sei mesi poco fortunati al Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri.

A mente fredda, l’attaccante analizza quell’esperienza senza inutili rimpianti: «Non mi sono mai sentito infelice durante il mio periodo all’estero. Sono molto grato per quelle esperienze perché nella vita c’è molto di più del semplice calcio. Certo, il calcio è estremamente importante, ma quando vivi all’estero riesci comunque a separare la vita privata da quella professionale. Da quei due anni ho portato con me molti ricordi positivi».

Le difficoltà, tuttavia, non sono mancate sul piano strettamente tattico e atletico: «Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma. In quel periodo non ho dimenticato come si gioca a calcio».

La svolta è arrivata proprio con il ritorno in Bundesliga, dove l’intesa con i compagni gli ha permesso di ritrovare il feeling con la rete: «Sono grato ai miei compagni di squadra del Werder Brema che cercano attivamente di coinvolgermi nel nostro gioco offensivo. Nei miei due club precedenti non era proprio così». Una frecciata sommessa ma chiara, che spiega la rinascita di un bomber ritrovato