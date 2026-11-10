Liberali: «Sono contentissimo per Cisse. Non è stato facile andare via dal Milan. Non c’è rammarico»

Liberali dal ritiro della Nazionale italiana ha parlato in conferenza stampa del suo addio al Milan e anche del suo ex compagno al Catanzaro Cisse

Dal settore giovanile del Milan al grande palcoscenico della Nazionale. Mattia Liberali si racconta a tutto tondo dal ritiro azzurro. Classe 2007, il trequartista parla anche di Alphadjo Cisse: «Vive nel suo mondo, sa isolarsi e questo può anche essere un pregio».

Il viaggio del giovane talento è passato attraverso esperienze formative intense, a cominciare dall’avventura al Catanzaro: «L’anno scorso a Catanzaro inizialmente giocavamo insieme, poi si è fatto male. È stato un anno bello ma inizialmente difficile, poi alla fine abbiamo raccolto i frutti». Parole di grande stima anche per la guida tecnica di quell’annata: «A proposito, mi è dispiaciuto per Aquilani, mi aveva aiutato tantissimo. Mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno in Serie A». Sulla stessa scia l’omaggio a un altro maestro: «È una persona che ti lascia tanto dentro, oltre al campo ti aiuta anche fuori», ha detto parlando di Silvio Baldini.

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Dopo dieci anni intensi vissuti tra le giovanili rossonere e il primo contatto con la prima squadra, l’addio al Milan non ha lasciato scorie negative: «Non c’è rammarico, le scelte bisogna farle con sicurezza e non guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti».

Oggi, dopo la parentesi calabrese e il passaggio al Como, Liberali guarda al futuro con la maturità dei veterani, pronto a prendersi la scena.