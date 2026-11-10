Gonçalo Ramos sotto la lente: i gol stentano, ma il lavoro per il Milan di Amorim è imprescindibile. Il dato

Goncalo Ramos fatica ancora a trovare con continuità la via della rete. Eppure, i dati confermano il suo peso nel sistema tattico rossonero tra movimenti, falli subiti e giocate per i compagni
Tre reti complessive in tutte le competizioni da inizio stagione non sono certamente il bottino che i tifosi del Milan e la dirigenza si aspettavano dall’acquisto più costoso nella storia del club. Eppure, ridurre la stagione di Gonçalo Ramos a una questione di freddi numeri sotto porta significherebbe travisare completamente il ruolo che l’attaccante portoghese recita nello scacchiere tattico di Ruben Amorim.
Il lavoro oscuro e il dominio nelle statistiche “invisibili”
Se la fase realizzativa stenta ancora a decollare — con due soli centri in campionato a fronte di un volume di occasioni prodotte superiore ai quattro gol, sintomo di un problema di finalizzazione da registrare —, l’impatto di Ramos sulla manovra offensiva rossonera è totale.
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Le analisi di reparto evidenziano come il centravanti ex Benfica primeggi nettamente tra i colleghi di reparto della Serie A per parametri cruciali nel gioco moderno:
- Volume di passaggi gestiti in costruzione.
- Falli subiti, fondamentale per spezzare il pressing avversario e guadagnare metri preziosi.
- Lavoro senza palla, determinante per dare equilibrio alla squadra e alleggerire il carico di lavoro sulla mediana, offrendo una valvola di sfogo costante anche a un veterano come Luka Modric.
I movimenti che aprono la scatola difensiva
L’esempio più lampante del valore tattico di Ramos è emerso nell’ultima trasferta vittoriosa sul campo del Genoa. In quell’occasione, pur non iscrivendosi nel tabellino dei marcatori, l’attaccante è risultato decisivo con i suoi smarcamenti preventivi e i movimenti a portar via l’uomo, aprendo lo spazio vitale sfruttato da Alphadjo Cisse per trovare la via del gol.
Il compito di Amorim, adesso, sarà quello di sbloccare definitivamente il killer instinct del suo centravanti, coniugando il superbo lavoro oscuro per la squadra con quella freddezza sottoporta che serve per giustificare il blasone e l’investimento estivo.