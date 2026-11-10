MN24 – Mercato Milan, idea Scamacca per gennaio: possibile maxi-operazione con Camarda

I rossoneri cercano un nuovo centravanti e nella lista dei profili valutati spunta anche l’attaccante dell’Atalanta: sul tavolo una possibile trattativa con il coinvolgimento di Camarda

Il Milan continua a lavorare sul mercato in vista della sessione invernale e tra le priorità della dirigenza rossonera c’è sicuramente l’acquisto di un nuovo attaccante. L’obiettivo è individuare un centravanti capace di garantire gol, fisicità e alternative offensive per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

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Tra i nomi finiti nella lista dei possibili obiettivi ci sarebbe anche Gianluca Scamacca. La punta italiana, attualmente all’Atalanta, rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per caratteristiche tecniche e capacità di giocare come riferimento centrale dell’attacco.

Secondo quanto riportato da MilanNews24, il centravanti sarebbe infatti presente nella shortlist del Milan per il mercato di gennaio. Una pista da seguire con attenzione, soprattutto per le possibili modalità attraverso cui potrebbe svilupparsi la trattativa.

A rendere ancora più interessante lo scenario è il possibile coinvolgimento di Francesco Camarda. Giuntoli potrebbe infatti valutare una maxi-operazione, inserendo il giovane attaccante rossonero nella trattativa. Il profilo del classe 2008 sarebbe particolarmente apprezzato e potrebbe diventare una pedina importante per provare a raggiungere un’intesa.

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Naturalmente, al momento si tratta di un’ipotesi di mercato e serviranno ulteriori sviluppi per capire se l’operazione potrà concretamente decollare.

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