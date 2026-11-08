Calciomercato Milan, Odogu lascia il Tolosa a gennaio: prestito fallimentare, conferme dalla Germania

Odogu non ha ancora collezionato nemmeno un minuto in una partita ufficiale con il club francese: rossoneri e giocatore valutano una soluzione alternativa per rilanciarne la crescita

L’avventura di David Odogu al Tolosa potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il prestito del giovane difensore tedesco, arrivato in Francia con l’obiettivo di accumulare esperienza e trovare maggiore continuità, non sta dando i risultati sperati. Fino a oggi, infatti, il centrale non ha disputato neanche un minuto in una partita ufficiale.

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Una situazione decisamente complicata, soprattutto considerando le aspettative che il Milan aveva riposto nell’operazione. Proprio per questo motivo, la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito nella prossima finestra invernale sta diventando sempre più concreta.

A riferirlo è Florian Plettenberg di Sky Germania, secondo cui il ventenne avrebbe già iniziato a pianificare il proprio futuro, alla ricerca di una squadra disposta a garantirgli spazio e opportunità di crescita.

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Il giornalista ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione attraverso i propri canali:

PAROLE – «David Odogu sta pianificando un trasferimento a gennaio. Il prestito del difensore centrale ventenne al Tolosa FC dovrebbe essere risolto anticipatamente di comune accordo con l’AC Milan. L’obiettivo è quello di andare in un club dove possa giocare con regolarità ad alto livello. Il Milan nutre ancora grandi speranze su di lui. Diversi club hanno già chiesto informazioni sulle condizioni. Trattative in corso».

La volontà del Milan, dunque, resta quella di non perdere la fiducia nel giovane difensore, individuando una destinazione più adatta alle sue caratteristiche e alle sue esigenze.

Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per Odogu: dopo mesi trascorsi ai margini, il tedesco ha bisogno di tornare protagonista sul campo e dimostrare il proprio valore.