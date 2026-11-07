Il prestito di David Odogu al Tolosa rischia di chiudersi già a gennaio: zero minuti e ipotesi addio anticipato

L’esperienza in Ligue 1 del giovane difensore tedesco, inserito nella galassia RedBird, non è decollata: i contatti tra i due club per trovare una nuova sistemazione dove trovare continuità

Tra i vari prestiti imbastiti dalla dirigenza del Milan in giro per l’Europa, difficilmente gli addetti ai lavori avrebbero pronosticato un avvio di stagione così in salita per David Odogu. Il giovane centrale difensore tedesco, trasferitosi in estate al Tolosa con l’obiettivo di accumulare esperienza e minuti preziosi in un campionato competitivo come la Ligue 1, sta vivendo un vero e proprio calvario sul piano dell’impiego. Le premesse per un’avventura fortunata non mancavano, complice anche l’appartenenza del club francese alla stessa galassia RedBird, ma la realtà del campo ha raccontato fin qui un copione ben diverso.

Zero minuti in campo e l’ombra del ritorno in rossonero a gennaio

Il bilancio attuale per l’ex Under tedesco è impietoso e descrive una situazione di totale marginalità nelle rotazioni tecniche: il classe 2006 ha collezionato la bellezza di 0 minuti di gioco.

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Da inizio stagione il difensore ha fatto spola tra la panchina e le tribune, non venendo convocato in diverse occasioni e saltando l’ultimo impegno contro lo Strasburgo a causa di uno stato febbricitante. Una parabola discendente che ha spinto le due società a muoversi in anticipo: come riportato dal portale vicino alle vicende del club francese LesViolets.com, nei giorni scorsi ci sono stati fitti colloqui tra la dirigenza del Milan e i vertici del Tolosa.

Le parti stanno valutando seriamente l’ipotesi di interrompere il prestito già a gennaio, così da riportare la base del cartellino sotto il controllo rossonero e ridisegnare immediatamente un nuovo trasferimento a titolo temporaneo che garantisca al ragazzo lo spazio e la continuità necessari per la sua crescita.