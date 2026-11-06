Milan, retroscena di mercato: Mendes aveva proposto Balde del Barcellona a Cardinale!

Spunta un nuovo dettaglio sulle strategie rossonere della scorsa estate. Jorge Mendes aveva avuto contatti con Gerry Cardinale per discutere del possibile arrivo di Alejandro Balde

Emergono nuovi retroscena sulle manovre di mercato del Milan nella scorsa estate. A svelarli è stato Fabrizio Romano, che ha raccontato di un contatto tra Jorge Mendes e Gerry Cardinale riguardante un possibile rinforzo per la fascia sinistra rossonera.

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Al centro dei discorsi sarebbe finito Alejandro Balde, terzino del Barcellona, profilo che era stato preso in considerazione nell’ambito di un’eventuale rivoluzione sulla corsia mancina.

La proposta di Mendes sarebbe stata legata a una condizione ben precisa: la possibile partenza di Pervis Estupiñán, finito nel mirino dell’Aston Villa. Qualora l’esterno ecuadoriano avesse lasciato Milano, il Milan avrebbe potuto valutare un intervento sul mercato per individuare un sostituto di livello.

ESTUPIÑÁN È RIMASTO: BALDÉ, PISTA MAI DECOLLATA

Il successivo sviluppo della vicenda ha però cambiato completamente lo scenario. Estupiñán è rimasto al Milan e, di conseguenza, non si sono create le condizioni per approfondire il discorso relativo al terzino blaugrana.

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La pista Balde si è così progressivamente raffreddata, senza trasformarsi in una trattativa concreta.

Un retroscena interessante che conferma come, durante il mercato estivo, il Milan avesse valutato diverse possibilità per la propria fascia sinistra. Il nome del giocatore del Barcellona era stato proposto, ma la permanenza di Estupiñán ha impedito qualsiasi ulteriore sviluppo.

Per ora, dunque, nessuna operazione e nessuna trattativa conclusa, ma un’indiscrezione che aggiunge un tassello alle strategie rossonere.



