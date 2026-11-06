Costacurta: «Faccio una battuta: più che alla Scala del Calcio, sembrava che a un certo punto pensassero di essere alla Scala»

Costacurta nel post partita di Milan-Ferencvaros, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla pessima prestazione della formazione ungherese

Una notte da incubo per il Milan in Europa League. La formazione rossonera guidata da Amorim è caduta pesantemente tra le mura amiche con un netto 0-2 contro il Ferencvaros, offrendo una prestazione al di sotto delle aspettative che ha scatenato la dura reazione della critica e degli addetti ai lavori negli studi televisivi.

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta non ha usato giri di parole per commentare l’incredibile passivo e l’atteggiamento mostrato dalla squadra in campo. L’opinionista ha puntato il dito contro la scarsa concentrazione e l’approccio mentale con cui i giocatori hanno affrontato l’impegno europeo, evidenziando una involuzione preoccupante rispetto agli standard storici del club.

Analizzando l’andamento della sfida e la prestazione offerta nel corso della prima frazione di gioco, l’ex colonna del Milan ha tracciato un bilancio severissimo senza risparmiare critiche: «Il primo tempo è stato uno dei peggiori degli ultimi 4-5 anni». Un giudizio pesante che fotografa il momento di profonda confusione tattica e psicologica dei rossoneri.

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Successivamente, rincarando la dose con un pizzico di amaro sarcasmo, Costacurta ha stigmatizzato l’atteggiamento di sufficienza e presunzione percepito in campo da parte della squadra: «Faccio una battuta: più che alla Scala del Calcio, sembrava che a un certo punto pensassero di essere alla Scala».

Ora per la squadra di Amorim la situazione in Europa si complica notevolmente: servirà un immediato cambio di rotta per ritrovare identità, umiltà e risultati utili già a partire dai prossimi impegni ufficiali della stagione.