Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Milan: «Sono in crescita nel morale. Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile»

Conferenza stampa Daniele De Rossi a due giorni da Genoa-Milan, gara che si giocherà domenica ed è valida per l’11esima giornata di campionato

A due giorni dalla sfida del Ferraris contro il Milan, Daniele De Rossi si è presentato in conferenza stampa per fare il punto in casa Genoa. Il tecnico del Grifone ha analizzato il momento di forma dei suoi, reduci da prestazioni convincenti, senza tuttavia nascondere le insidie che nasconde la sfida di domenica contro la formazione rossonera.

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Grazie a una settimana di lavoro pieno, l’allenatore romano ha potuto gestire i carichi e analizzare a fondo i dettagli tattici, sottolineando come l’entusiasmo della piazza vada gestito con forte equilibrio per mantenere salda la rotta verso la salvezza. Grande attenzione è stata dedicata allo studio del Milan, squadra verso cui De Rossi nutre un rispetto profondo, manifestato a più riprese durante il suo intervento in sala stampa.

«Lo abbiamo guardato sotto l’aspetto tecnico-tattico. Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno. E credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto» ha dichiarato il tecnico del Genoa, aggiungendo poi sul momento dei rossoneri: «Lotteranno fino alla fine, sono in crescita nel morale importante. Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile».

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Per arginare le qualità dei rossoneri, De Rossi chiede massima attenzione e pragmatismo, forte anche della convinzione che la sua squadra sappia esaltarsi negli appuntamenti più complessi, proprio come accaduto nella sfida contro la Juventus. «Dobbiamo essere perfetti come lo siamo stati con la Juve, anzi forse di più. Loro hanno anche tanti cambi a prescindere dall’interpretazione del nostro modulo» ha ribadito l’allenatore, ricordando come il Milan sia una compagine in grado di punire ogni minimo errore: «Dobbiamo essere aggressivi ma consapevoli che affrontiamo una squadra che se siamo troppo spavaldi ci fa male. Non dimentichiamo che il Milan ha battuto la squadra più forte in Italia».

Oltre all’analisi sul campo, l’allenatore ha toccato il tema del recupero dei singoli, promuovendo a pieni voti la crescita difensiva di Vásquez e Østigård e spalancando le porte della panchina ai giovani Venturino e Havel. Infine, non è mancata una dichiarazione d’amore verso la piazza genovese, definita come un luogo unico per stile e tifoseria, confermando l’ambizione di spingere il Grifone sempre oltre i propri limiti, a partire proprio dalla notte di Marassi contro il Diavolo.