Goncalo Ramos, basta alibi: 75 milioni buttati? Anche contro il Ferencvaros il portoghese sparisce. Il Milan ha bisogno di una svolta!

Gli investimenti importanti si giudicano sul campo, non sulle promesse. Il centravanti portoghese Goncalo Ramos continua a non convincere

Ci sono momenti in cui bisogna smettere di cercare giustificazioni e iniziare a guardare la realtà per quello che è. Gonçalo Ramos non sta dando al Milan ciò che ci si aspettava da un investimento da 75 milioni di euro. E la prestazione contro il Ferencvaros, ennesima occasione per dimostrare di poter essere un riferimento offensivo, non ha fatto altro che alimentare interrogativi sempre più pesanti.

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Non è una questione di pretendere un gol a ogni partita. Nessuno chiede a un centravanti di trasformare ogni pallone in rete. Ma da un attaccante acquistato a quelle cifre ci si aspetta qualcosa di molto più concreto: presenza in area, personalità, capacità di incidere, movimenti intelligenti e soprattutto continuità. Tutte caratteristiche che, almeno finora, si sono viste troppo poco.

Il problema è che le attenuanti stanno diventando una coperta troppo corta. Si è parlato di ambientamento, di adattamento tattico, di difficoltà nel trovare la giusta intesa con i compagni. Tutti elementi che possono avere un peso, soprattutto quando un giocatore cambia campionato e deve inserirsi in un sistema differente. Ma fino a quando possono rappresentare una giustificazione? Perché il calendario non aspetta e il Milan non può permettersi di continuare a sperare che prima o poi il suo investimento più importante decida di trasformarsi nel centravanti che tutti immaginavano.

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NON BASTA ESSERE COSTOSI PER ESSERE INTOCCABILI

La questione, adesso, riguarda anche le gerarchie. Ramos deve sentirsi un titolare da conquistare, non un posto garantito in virtù del prezzo del cartellino. La maglia del Milan non può diventare un’assicurazione contro le prestazioni insufficienti.

Se un altro attaccante offre maggiori garanzie, deve giocare. Se il portoghese attraversa un momento negativo, deve accomodarsi in panchina. Semplice, persino banale. Eppure, nel calcio dei grandi investimenti, troppo spesso si finisce per confondere il valore economico di un calciatore con il suo rendimento effettivo.

Ed è proprio qui che entra in gioco il mercato. A gennaio il Milan dovrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di inserire un’altra punta, un profilo capace di garantire caratteristiche differenti e, soprattutto, di mettere pressione a Ramos. Non necessariamente un altro acquisto da copertina, ma un centravanti funzionale, affamato e pronto a giocarsi le proprie possibilità.

La concorrenza non è una punizione: è uno stimolo. Se Ramos è davvero il centravanti sul quale il Milan ha deciso di investire, dovrà dimostrarlo confrontandosi quotidianamente con qualcuno che vuole il suo posto. Altrimenti il rischio è quello di trasformare un investimento importante in un problema sempre più difficile da gestire.

SERVE UNA RISPOSTA, NON L’ENNESIMA PROMESSA

La società deve interrogarsi, ma anche il giocatore deve assumersi le proprie responsabilità. Non bastano qualche buona giocata, un movimento interessante o una prestazione discreta ogni tanto. Il Milan ha bisogno di un attaccante che faccia la differenza, soprattutto nelle serate in cui la squadra fatica e serve qualcuno capace di prendersi sulle spalle il reparto offensivo.

La sconfitta contro il Ferencvaros ha evidenziato problemi collettivi, questo è evidente. Sarebbe ingeneroso attribuire tutte le responsabilità al portoghese. Ma sarebbe altrettanto sbagliato nascondersi dietro le difficoltà della squadra per non affrontare il problema del suo rendimento.

I 75 milioni non segnano, non fanno assist e non vincono le partite. Lo fanno i calciatori, attraverso quello che dimostrano sul terreno di gioco.

Gonçalo Ramos ha ancora la possibilità di cambiare la narrazione della sua esperienza rossonera, ma il tempo degli alibi deve considerarsi concluso. Adesso servono gol, prestazioni e personalità. E se non dovessero arrivare, il Milan dovrà avere il coraggio di guardarsi intorno.

Perché nessuno, nemmeno un investimento da 75 milioni, può essere più importante del bene della squadra.