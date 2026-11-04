Il Milan si morde le mani? il rimpianto Lontani vola a Parma e vede l’Azzurro: i numeri dell’ex talento rossonero

Addio a costo zero nel caos societario: l’esplosione del classe 2008 alla corte di Gilardino riapre il dibattito sulla gestione dei giovani rossoneri

La Serie A ha scoperto un nuovo talento cristallino, ma a San Siro l’amarezza è tanta. La crescita impetuosa di Simone Lontani sta dominando le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Lasciato partire senza rinnovo il 30 giugno 2026, il giovane attaccante romagnolo ha rifiutato la permanenza nel settore giovanile del Milan per scommettere su se stesso e firmare a parametro zero con il Parma. Una mossa audace che sta pagando dividendi altissimi, trasformandosi al contempo in uno dei più grandi rammarichi recenti per la dirigenza rossonera.

Da esubero Primavera a crack in Serie A: la scalata record del classe 2008

L’avventura di Lontani a Milano — iniziata nel 2022 dopo i primi passi nel Cesena — aveva regalato numeri importantissimi: 39 reti complessive nelle giovanili e ben 10 gol nell’ultima stagione in Primavera, oltre alle prime apparizioni tra i professionisti con il Milan Futuro in Serie D. Tuttavia, nel delicato momento di transizione societaria vissuto dal club prima dell’estate, la società ha scelto di blindare Francesco Camarda in prima squadra dopo il prestito al Lecce, offrendo a Lontani soltanto un altro anno di Primavera. Di fronte a questa proposta, l’attaccante ha preferito voltare pagina e accettare la corte dei ducali.

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L’impatto con il calcio dei grandi è stato devastante. Dopo la doppietta al debutto in Coppa Italia contro il Catania, il diciottenne ha conquistato spazio nello scacchiere di Alberto Gilardino, mettendo a segno 3 reti pesantissime contro Monza, Lazio e Atalanta. Il capolavoro realizzato contro i bergamaschi — un tunnel ubriacante a Pasalic seguito da una conclusione fulminante dal limite per il definitivo 3-0 — gli ha permesso di diventare il più giovane marcatore nella storia del Parma a raggiungere tre sigilli nel massimo campionato, fermando il cronometro a 18 anni e 288 giorni.

Versatilità tattica e la chiamata di Mancini all’orizzonte

Con un bottino di 5 reti in 11 presenze stagionali e una media realizzativa straordinaria di un gol ogni 116 minuti, la valutazione di mercato di Lontani è schizzata alle stelle. Merito anche della sua spiccata flessibilità sul fronte offensivo: i suoi 181 centimetri gli consentono di agire sia da seconda punta sia da esterno d’attacco, garantendo imprevedibilità e fisicità.

Questa esplosione non è passata inosservata agli occhi del CT Roberto Mancini, che valuta seriamente di inserirlo nei convocati della Nazionale maggiore per le gare di Nations League contro Francia e Belgio. Con le assenze per infortunio di Kean, Raspadori, Zoma e Raimondo, il classe 2008 — già autore di 10 reti tra Under 15 e Under 19 — potrebbe bruciare ancora una volta le tappe, regalandosi la prima gioia in maglia azzurra.