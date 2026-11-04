Costacurta avvisa il Milan alla vigilia del Ferencváros: «Squadre pericolose se non ti stimolano, servono testa e concentrazione»

L’ex difensore rossonero analizza la sfida di Europa League a San Siro: il valore delle insidie nascoste e l’obbligo di voltare pagina dopo il derby

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex storica colonna della difesa del Milan Billy Costacurta ha analizzato i temi principali della sfida di domani a San Siro, che vedrà i rossoneri opposti agli ungheresi del Ferencváros nella quarta giornata della League Phase di Europa League. L’ex centrale ha messo in guardia la squadra di Ruben Amorim, sottolineando le trappole tipiche delle competizioni europee contro avversari dal blasone meno blasonato ma dall’altissima pericolosità sul campo.

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L’analisi di Costacurta tra insidie europee e riscatto rossonero

Nel corso del suo intervento televisivo, Costacurta ha evidenziato come l’aspetto mentale rappresenti la discriminante principale per superare l’ostacolo magiaro ed evitare passi falsi:

«Il Ferencvaros non ti fa concentrare al massimo ma questa secondo me è la grande forza dell’Europa League, dove ci sono squadre che come nome non ti stimolano così tanto ma in realtà sono pericolosissime. Dopo un derby così mi aspetto che superino abbastanza facilmente il Ferencvaros ma lo faranno soltanto se giocheranno concentrati come sanno».

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Parole chiare che tracciano la rotta per il Diavolo: archiviare le scorie e le emozioni della stracittadina per scendere sul terreno di San Siro con il piglio giusto, sfruttando la superiorità tecnica ma senza sottovalutare la solidità di una capolista ungherese in striscia positiva da 21 partite ufficiali.