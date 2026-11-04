Dalle clausole fino alla richiesta del Monza: il Milan pensa a Varela per l’attacco ma deve superare questi ostacoli. Ecco i dettagli

Il capocannoniere della Serie A trascina i brianzoli e attira le big italiane: gli scenari contrattuali svelati da Fabrizio Romano e la valutazione del cartellino

Gustavo Varela è certamente uno dei giocatori da tenere in grande considerazione in vista della riapertura del calciomercato, prevista per il prossimo 28 dicembre. Capocannoniere di Serie A con 9 goal realizzati nelle prime 10 giornate di campionato – di cui 2 da calcio di rigore –, l’attaccante del Monza è finito molto presto sui taccuini delle più importanti squadre del nostro campionato. Non c’è fine settimana nel quale gli osservatori di diversi club non seguano da vicino le sue prestazioni.

Le due opzioni a favore del Benfica e gli obiettivi delle milanesi

Sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha fatto nuovamente il punto sulla situazione contrattuale che lega il classe 2005 alla società brianzola e sulla doppia clausola che vede ancora il Benfica — club da cui è stato acquistato in estate per soli due milioni di euro — come attore protagonista della vicenda:

«Il club portoghese ha infatti la possibilità di esercitare un certo controllo sul cartellino del classe 2005 in due modi. O guadagnando da un’eventuale rivendita, anche a stretto giro di posta, di Varela sulla base della clausola del 20% sulla plusvalenza che il Monza dovesse ottenere da una cessione del giocatore; oppure disponendo della chance di pareggiare qualsiasi offerta che dovesse arrivare da altre formazioni».

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Ad oggi, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, sulle tracce del talento portoghese si sono mosse quasi tutte le big della Serie A, a partire da Milan e Inter, passando per Napoli e Juventus. I rossoneri vorrebbero mettere le mani a gennaio su un’alternativa a Gonçalo Ramos, dando così la possibilità a Francesco Camarda di andare in prestito per trovare minutaggio; dal canto loro, i nerazzurri valutano l’opportunità di inserire un quinto attaccante nel proprio organico per ampliare le rotazioni di Cristian Chivu.

Valutazione alle stelle per la sessione invernale

Sotto contratto con il Monza fino a giugno 2030, Varela ha visto impennarsi la propria quotazione nel giro di appena due mesi. Per privarsi del suo gioiello già a metà stagione, la dirigenza lombarda difficilmente prenderebbe in considerazione proposte inferiori ai 25-30 milioni di euro.