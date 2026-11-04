Milan Ferencvaros, ecco la probabile formazione provata da Amorim: niente turnover totale secondo Sky. Le ultime della vigilia

Il Milan si prepara ad affrontare il Ferencvaros nella quarta giornata della League Phase di Europa League e le scelte di Ruben Amorim potrebbero essere meno conservative del previsto. Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha infatti rivelato la formazione provata dal tecnico portoghese durante l’allenamento odierno a Milanello.

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Milan-Ferencvaros, Amorim conferma diversi titolari

Secondo quanto riferito da Di Stefano, nonostante le aspettative per un ampio turnover, Amorim avrebbe deciso di puntare ancora su diversi elementi importanti. Il momento della stagione sarebbe infatti considerato particolarmente delicato e il tecnico portoghese avrebbe intenzione di schierare una formazione competitiva.

In particolare, dovrebbero partire dal primo minuto Adrien Rabiot, Yunus Musah e Gonçalo Ramos, mentre è previsto un maggiore ricambio in difesa e sugli esterni. In panchina dovrebbe invece iniziare Francesco Camarda, che sperava di avere una nuova opportunità dal primo minuto dopo la titolarità europea contro il Salisburgo.

Milan, la formazione provata a Milanello

L’undici testato da Amorim, secondo quanto riportato da Di Stefano, dovrebbe essere schierato con il 4-4-1-1:

Milan (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos.

Una formazione che presenta diverse novità, a partire da Lorenzo Torriani, chiamato a sostituire lo squalificato Mike Maignan, e dalla coppia centrale composta da Koni De Winter e Sankhoun Diawara.

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Chukwueze, operazione e tempi di recupero

Di Stefano ha inoltre confermato la notizia dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposto Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, già fermo da diverse settimane, dovrebbe tornare a disposizione solamente all’inizio di febbraio, con uno stop stimato in circa tre mesi.

Alla vigilia del Ferencvaros, dunque, il Milan deve fare i conti con una nuova assenza pesante, mentre Amorim sembra intenzionato a non sottovalutare l’appuntamento europeo. La squadra rossonera andrà inoltre in ritiro già questa sera e, sempre secondo quanto riferito da Di Stefano, non svolgerà una rifinitura nella mattinata di domani.