Milan, chi si rivede! Gabbia a Milanello per stare vicino alla squadra in vista del Ferencvaros

Milan, chi si rivede! Gabbia fermo per un infortunio muscolare, ha voluto accompagnare i compagni prima dell’importante impegno europeo

Nonostante il lungo stop che lo attende, Matteo Gabbia oggi si è presentato a Milanello per stare vicino al Milan alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ferencvaros. Il difensore ha voluto far sentire la propria vicinanza ai compagni durante l’allenamento di rifinitura, pur non potendo partecipare al lavoro sul campo.

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Gabbia, il recupero dopo l’infortunio

Il vice capitano rossonero è alle prese con una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo, rimediata durante la partita contro il Sassuolo. Per il difensore è stata scelta la strada della terapia conservativa, con il recupero che sta procedendo secondo il programma stabilito dallo staff medico.

I tempi, tuttavia, sono lunghi: il rientro di Gabbia è previsto nel 2027. Il centrale non sarà quindi disponibile per la serie di impegni che attende il Milan nelle prossime settimane.

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Milan, Gabbia resta vicino alla squadra

Pur essendo costretto ai box, Gabbia ha scelto di essere presente a Milanello proprio nel momento in cui la squadra sta preparando una partita importante della propria stagione europea.

La sua presenza alla rifinitura rappresenta così un modo per continuare a essere vicino al gruppo anche durante il percorso di recupero. Il Milan, intanto, dovrà affrontare il Ferencvaros senza il proprio vice capitano, in una gara nella quale Ruben Amorim sarà chiamato a gestire una rosa già condizionata da diverse assenze.