Calciomercato Milan, Amorim sogna Bruno Fernandes: possibile reunion già a gennaio, ma l’ingaggio è un ostacolo

Il tecnico rossonero vorrebbe ritrovare il centrocampista portoghese, già allenato ai tempi dello Sporting CP. Il Manchester United potrebbe aprire alla trattativa ma…

Il mercato del Milan potrebbe riservare una suggestione internazionale di grande prestigio. Bruno Fernandes sarebbe infatti finito nel radar della società rossonera, con Ruben Amorim particolarmente interessato alla possibilità di riabbracciare il centrocampista portoghese già nella finestra invernale.

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A riportare l’indiscrezione è TNT Sports, secondo cui l’allenatore milanista sarebbe desideroso di riunirsi al giocatore con cui ha già lavorato allo Sporting CP. Un rapporto tecnico e personale che potrebbe rappresentare un elemento importante per provare a costruire un’operazione di mercato.

Manchester United, situazione contrattuale da monitorare

La strada, tuttavia, non sarebbe semplice. Il Manchester United avrebbe la possibilità di prolungare unilateralmente il contratto del portoghese fino al 2028, mentre le trattative per un nuovo accordo sarebbero attualmente in una fase di stallo.

Per arrivare a un trasferimento servirebbe quindi un’intesa economica tra i due club, con una valutazione del cartellino da negoziare.

Un altro ostacolo significativo sarebbe rappresentato dall’ingaggio: Bruno Fernandes percepisce circa 10,2 milioni di euro netti a stagione e un eventuale trasferimento in rossonero potrebbe richiedere una riduzione dello stipendio.

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Amorim spinge per la reunion

Dal punto di vista tecnico, il portoghese rappresenterebbe un rinforzo di assoluto spessore. Qualità, visione di gioco, personalità e capacità realizzativa sono caratteristiche che potrebbero aumentare sensibilmente il potenziale del centrocampo milanista.

Amorim vorrebbe ritrovare uno dei suoi uomini di fiducia, ma tra suggestione e trattativa concreta resta ancora molta strada da percorrere. Gennaio potrebbe riservare sviluppi interessanti.