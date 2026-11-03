Milan di nuovo in campo a Milanello: via alla preparazione per la sfida di Europa League contro il Ferencvaros

Esauriti i giorni di riposo concessi da Amorim dopo il trionfo nel derby: i rossoneri mettono subito nel mirino il prossimo impegno europeo a San Siro

È finito il breve periodo di riposo del Milan: due giorni di pausa, domenica e lunedì, concessi da Ruben Amorim dopo l’esaltante vittoria nel derby contro l’Inter per 3-1 sabato sera. Visti gli impegni ravvicinati, il tecnico portoghese ha pensato di approfittare di qualche giorno in più tra una gara e l’altra per far riposare un po’ la sua squadra che sta per concludere un periodo molto intenso.

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Il rientro a Milanello e il focus immediato sull’Europa League

Questa mattina il gruppo si ritrova a Milanello per il primo allenamento in vista della gara di giovedì contro il Ferencvaros, che si giocherà a San Siro e che è valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League. Archiviata la grande festa della stracittadina, l’obiettivo dello staff tecnico è ora ricentrare immediatamente l’attenzione sul palcoscenico continentale, dove i rossoneri cercano punti pesanti per consolidare il proprio percorso europeo.

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