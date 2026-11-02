MN24 – Calciomercato Milan, occasione Athekame: l’addio di Fonseca al Lione può accelerare il ritorno a gennaio

Il cambio in panchina al Lione potrebbe favorire i rossoneri: il terzino svizzero potrebbe rientrare a Milanello con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del prestito. Amorim ha già dato il proprio gradimento e i contatti tra i club sono stati avviati

Il Milan prepara una possibile mossa per il mercato di gennaio: riportare a casa Zachary Athekame. L’addio di Paulo Fonseca al Lione potrebbe infatti cambiare gli equilibri e facilitare il rientro anticipato del terzino svizzero, attualmente in prestito alla formazione francese.

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Secondo quanto riportato da Milannews24, la dirigenza rossonera ha già iniziato a lavorare sull’operazione, trovando anche il gradimento di Ruben Amorim, che avrebbe dato il proprio via libera al ritorno del classe 2004.

Athekame-Milan, ritorno anticipato: dialoghi già avviati con il Lione

L’avventura francese del giovane difensore è stata particolarmente positiva. Sotto la gestione di Fonseca, Athekame ha trovato continuità, spazio e prestazioni importanti, attirando nuovamente l’attenzione della dirigenza milanista.

Il suo ritorno rappresenterebbe una soluzione preziosa per Amorim, soprattutto considerando le necessità della squadra sulla corsia destra. Il tecnico portoghese potrebbe così ritrovare un giocatore di ruolo, evitando di dover continuare ad adattare altri elementi della rosa.

La situazione contrattuale, però, richiede un accordo tra le società. Il prestito al Lione è senza diritto di riscatto, ma per interromperlo anticipatamente servirà comunque il consenso del club francese, che potrebbe chiedere un indennizzo economico.

L’uscita di scena di Fonseca potrebbe rendere meno complicata la situazione, anche se non rappresenta una garanzia.

Il Milan ci prova: gennaio potrebbe diventare il momento giusto per riabbracciare Athekame e consegnare ad Amorim un rinforzo già pronto.