 Baresi leggenda di Milano, il suo nome iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale della città
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Baresi leggenda di Milano, il suo nome iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale della città

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Published 3 ore fa il 2 Novembre 2026
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Baresi leggenda di Milano, il suo nome iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale della città. L’annuncio arriva dal Milan

Franco Baresi, storico Capitano e simbolo del Milan, è stato ufficialmente inserito nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano, il luogo dedicato alle personalità che hanno contribuito a dare lustro alla città. A comunicarlo con una nota ufficiale il club rossonero.

Franco Baresi, il riconoscimento della città di Milano

La cerimonia di scoprimento delle lapidi si è svolta alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e dei familiari di Baresi. Per il Milan era presente la Legend e Brand Ambassador Daniele Massaro.

Come sottolineato dal Club nel proprio comunicato, l’omaggio ha riconosciuto non soltanto i successi sportivi del Capitano, ma anche i valori e le qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per generazioni di tifosi.

Il Capitano e una vita legata al Milan

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, Baresi ha legato fin da giovanissimo la propria carriera al Milan. Con la maglia numero 6 e la fascia da capitano ha vissuto una delle epoche più importanti della storia rossonera, diventando una delle figure più rappresentative del calcio italiano e internazionale.

Il Milan ha ritirato il numero 6 in suo onore e nel 2024 ha celebrato i 50 anni di appartenenza di Baresi alla famiglia rossonera. Dal 2020 ricopre inoltre il ruolo di Vice Presidente Onorario del Club.

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Baresi nel Famedio accanto ad altre personalità milanesi

Baresi è stato ricordato insieme ad altre 13 personalità che hanno lasciato un segno nella storia della città. Tra queste figurano Ornella Vanoni, grande tifosa rossonera, Bruno Pizzul, Giovanni Gastel e don Antonio Mazzi.

L’omaggio rafforza ulteriormente il legame tra Baresi, il Milan e Milano, celebrando una figura che ha rappresentato i colori rossoneri per decenni e che oggi entra ufficialmente anche nella memoria della città.

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