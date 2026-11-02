 MN24 - Definito il programma del Milan in vista del Ferencvaros: mercoledì la rifinitura e la conferenza
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MN24 – Definito il programma del Milan in vista del Ferencvaros: mercoledì la rifinitura e la conferenza

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Published 28 minuti fa il 2 Novembre 2026
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Gila allenamento milan casacca

MN24 – Definito il programma della vigilia della sfida di Europa League: allenamento al mattino e appuntamento con i media alle 14

Il Milan ha già definito il programma della vigilia di Milan-Ferencváros, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League.

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Milan, rifinitura alle 11.15

La squadra di Ruben Amorim svolgerà la rifinitura mercoledì mattina a Milanello, con l’allenamento che inizierà alle 11.15. Sarà l’ultima seduta prima della sfida europea di giovedì a San Siro.

Amorim e un giocatore in conferenza alle 14

Al termine dell’allenamento, il tecnico portoghese e un giocatore rossonero incontreranno i giornalisti. La conferenza stampa è fissata alle ore 14, sempre all’interno del Centro Sportivo di Carnago.

Sarà quindi l’occasione per Amorim di presentare la sfida contro il Ferencváros e fornire indicazioni sulla condizione della squadra alla vigilia dell’impegno europeo.

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Anche la formazione ungherese seguirà un programma simile: allenamento alle 11 in Ungheria, successivo trasferimento a Milano e conferenza stampa dell’allenatore Borbély e di un giocatore alle 18 a San Siro.

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