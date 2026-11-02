Pellegatti sgancia la bomba: «Il grande sogno di Cardinale per gennaio è Endrick! Krosche operativo dal 1° dicembre»

L’indiscrezione di Carlo Pellegatti: dall’ipotesi di prestito per Camarda al clamoroso assalto per la stella del Real Madrid, fino all’imminente insediamento del nuovo dirigente

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su una voce per il calciomercato di gennaio del Milan:

«Non voglio fare nomi buttati lì a caso, ma — ascoltate bene come mi esprimo — non sarei sorpreso se Gerry Cardinale, nell’eventualità di una cessione in prestito di Camarda (ipotesi che mi viene riferita come possibile, non direttamente dalla società ma come voce che circola insistentemente), volesse a tutti i costi Endrick del Real Madrid. È il grande sogno del momento, si dice, di Gerry Cardinale, pur a fronte di un’operazione in prestito dai costi molto elevati. Parlavo proprio l’altro giorno con un collega brasiliano, il quale mi diceva: abbiamo una nazionale forte in difesa, ma in questo momento abbiamo qualche difficoltà a centrocampo, mentre davanti il nostro centravanti del futuro sarà proprio Endrick. È chiaro che strapparlo al Real Madrid sarà difficilissimo — ha anche segnato un gol proprio di recente —, ma il grande sogno di Cardinale è regalare Endrick al Milan già per il mercato di gennaio».

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

La strategia sul mercato e la data chiave dell’insediamento di Krosche

Pellegatti si è poi concentrato sulle manovre societarie e sulla nuova figura dirigenziale pronta a insediarsi in rossonero:

«Vi avevo anticipato che ci sarebbero volute alcune settimane per la questione Krosche, vi avevo detto che sarebbe arrivato, sapendo già che la data giusta sarebbe stata il 1 dicembre. Una notizia che mi ero custodito gelosamente, perché quando mi danno informazioni confidenziali le conservo, e infatti ieri è uscita. Vi confermo quindi che Krosche arriverà il 1 dicembre e subito… beh, non è che andrà a passare un mese sull’Himalaya o sulle pendici di qualche montagna in Cile, in Argentina o sulle Ande! No, starà certamente cercando la soluzione migliore per il futuro del Milan, che a gennaio andrà sicuramente a caccia di due difensori: un centrale e un esterno di fascia, non so se a destra o a sinistra. Però Krosche si sta già probabilmente guardando intorno».