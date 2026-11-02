Costacurta incorona Kakà: «Pallone d’Oro anche fuori dal campo, cambiò la storia del Milan»

Le parole dell’ex difensore rossonero sugli schermi di Sky Sport per celebrare l’ingresso del fuoriclasse brasiliano nella Hall of Fame del club

Negli studi di Sky Sport, Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha parlato dell’impatto che ebbe al Milan Ricardo Kakà, omaggiato nella serata del derby con l’ingresso nella Hall of Fame del club rossonero:

«L’esordio di Kakà è stato per tutti noi l’esordio di una persona che avrebbe cambiato le sorti di quel Milan. Noi eravamo campioni d’Europa giocando in una certa maniera. Ricky ci diede la possibilità, oltre al fascino in campo, anche la personalità e il garbo del testimonial che sarebbe potuta diventare un’icona. Non mi aspettavo le lacrime di Ricky, ma so che quello stadio ci mancherà, un pochino a tutti, però crea anche queste situazioni. Momento bellissimo perché poi a Ricardo abbiamo voluto bene più che ad altri che hanno fatto la storia. È stato un Pallone d’Oro anche fuori dal campo».

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L’eredità di un campione eterno nel cuore dei tifosi e di San Siro

Le parole dell’ex colonna difensiva rossonera sottolineano quanto la figura del fantasista brasiliano vada ben oltre le straordinarie giocate tecniche e i trionfi conquistati sul terreno di gioco. Con l’ingresso ufficiale nella Hall of Fame celebrato davanti al pubblico di San Siro, la società ha voluto blindare per sempre il legame tra la storia milanista e uno dei suoi simboli più amati di sempre, capace di conquistare compagni e tifosi non solo con le accelerazioni travolgenti, ma con uno stile unico dentro e fuori dal rettangolo verde