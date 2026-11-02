Cardinale rilancia il Milan per gennaio: occhi su Inacio per la difesa. In attacco il sogno resta Tresoldi. Ecco il punto

Il Corriere della Sera svela i piani del patron rossonero: da Krösche alla priorità Inácio, fino al rebus del vice-Ramos con la tentazione Tresoldi

La vittoria nel derby contro l’Inter ha portato un entusiasmo in casa rossonera che non si vedeva da tempo. Tra i più felici c’è sicuramente il patron Gerry Cardinale, che sabato sera si è commosso parlando dell’impresa dei suoi ragazzi contro i nerazzurri. Il numero uno di RedBird continua a ripetere di voler riportare in alto il Milan e per questo anche a gennaio è pronto a rinforzare la squadra con innesti mirati e importanti per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

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Come riferito dal Corriere della Sera, la prima mossa della società riguarda la struttura dirigenziale: nelle prossime settimane verrà ufficializzato l’ingaggio di Markus Krösche come nuovo Head of Football del club di via Aldo Rossi. Al Milan mancava un dirigente di campo nel confronto quotidiano con i giocatori e l’allenatore, e Cardinale ha provveduto a colmare questa lacuna.

Inácio sempre in pole per la difesa: le riflessioni su Camarda e il sogno Tresoldi

Sul fronte delle trattative invernali, la priorità assoluta resta l’arrivo di un nuovo centrale. Il nome di Gonçalo Inácio è sempre in cima alla lista dei desideri: i rossoneri sono pronti a un nuovo assalto per il perno dello Sporting Lisbona, già inseguito a lungo in estate. Complice l’infortunio capitato a Matteo Gabbia, la coperta in difesa risulta corta e rende fondamentale un rinforzo nel reparto arretrato.

Contemporaneamente, la dirigenza valuta il dossier legato al vice-Ramos. Francesco Camarda sta faticando a trovare spazio e il club non esclude di mandarlo in prestito a gennaio per farlo giocare con continuità. Al suo posto potrebbe sbarcare un nuovo centravanti pronto ad alternarsi con Gonçalo Ramos: il grande sogno porta al profilo di Nicolò Tresoldi, anche se l’operazione appare quasi impossibile per la sessione invernale e se ne riparlerà più concretamente in estate.